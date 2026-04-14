Ισλανδία: Πιλότος πέταξε Boeing «ξυστά» πάνω από χωριό - Ήθελε να γιορτάσει την συνταξιοδότησή του (βίντεο)

Πιλότος επιβατικού αεροσκάφους προκάλεσε δημόσια οργή στην Ισλανδία όταν πέταξε σε «ανησυχητικά χαμηλό» ύψος ένα Boeing 757 πάνω από την πόλη καταγωγής του με σκοπό να γιορτάσει τη συνταξιοδότησή του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο πιλότος πραγματοποιούσε το Σάββατο (11/4) την τελευταία του εμπορική πτήση με Boeing 757 μετά από 40 χρόνια υπηρεσίας, πάνω από το Βεστμαναέγιαρ, ένα ηφαιστειακό αρχιπέλαγος στα νότια της Ισλανδίας.

Οι κάτοικοι του μικρού νησιού και οι επιβάτες της πτήσης από τη Φρανκφούρτη προς την Ισλανδία έμειναν άναυδοι όταν ο πιλότος κατέβηκε μόλις 100 μέτρα πάνω από την κοινότητα πριν τελικά προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Κέφλαβικ.

Η Icelandair κατήγγειλε τον πιλότο στην αστυνομία, καθώς πραγματοποίησε μία μη εξουσιοδοτημένη υπέρπτηση σε χαμηλό υψόμετρο, η οποία πιστεύεται ότι πραγματοποιήθηκε ως προσωπικός αποχαιρετισμός στο σπίτι όπου μεγάλωσε.

Η υπεύθυνη της πτήσης Λίντα Γκουναρσντότιρ δήλωσε πως οι επιβάτες της πτήσης πιθανώς ενημερώθηκαν για την διαδρομή περιήγησης κατά τη διάρκεια της πτήσης, αλλά η Icelandair δεν το έχει επιβεβαιώσει ακόμα.

Πλάνα που τράβηξαν κάτοικοι του Βεστμανάεϊτζαρ δείχνουν το τεράστιο αεροπλάνο να πετά σε τρομακτικά χαμηλό ύψος πάνω από στέγες σπιτιών και κορυφές δέντρων.

Οι ντόπιοι της περιοχής δήλωσαν αργότερα σε δημοσιογράφους ότι ένιωσαν τον θόρυβο και τα βουητά καθώς το αεροσκάφος περνούσε πάνω από τις στέγες τους.

Κάποιοι από αυτούς μάλιστα φοβήθηκαν ότι το αεροπλάνο θα συντριβεί καθώς το έβλεπαν να πετά τόσο κοντά στην πόλη.

