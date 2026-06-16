Υπουργείο Υγείας: Στα σκαριά Μονάδα Ανιχνευτικών Προγραμμάτων Υγείας - Πρόληψη ασθενειών με κεντρικό συντονισμό

Στη θεσμοθέτηση κεντρικού μηχανισμού για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των πληθυσμιακών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου προχωρεί το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο για τη σύσταση και λειτουργία Μονάδας Ανιχνευτικών Προγραμμάτων Υγείας. Η διαβούλευση για το νομοσχέδιο άνοιξε στις 9 Ιουνίου 2026 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 21 Ιουλίου 2026.

Το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο στοχεύει στη δημιουργία μιας μονάδας εντός του Υπουργείου Υγείας, η οποία θα λειτουργεί ως κεντρικός φορέας για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση, την εποπτεία και την αξιολόγηση των ανιχνευτικών προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με το επεξηγηματικό κείμενο της διαβούλευσης, ζητούμενο είναι η ενιαία εφαρμογή των προγραμμάτων, η επιστημονική τεκμηρίωση, η αποτελεσματικότητα και ο ποιοτικός έλεγχος, με επίκεντρο την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ποια προγράμματα αφορά

Στο πεδίο του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για σοβαρές παθήσεις και καταστάσεις που επηρεάζουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Ενδεικτικά αναφέρονται ο καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του παχέος εντέρου, ο καρκίνος του προστάτη και ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας. Παράλληλα, η μονάδα θα καλύπτει νεογνικά ανιχνευτικά προγράμματα, καθώς και πρόγραμμα ανίχνευσης για διαταραχή αυτιστικού φάσματος σε νήπια.

Η θεσμοθέτηση μιας τέτοιας δομής έρχεται να απαντήσει σε μια διαχρονική ανάγκη, να μην εφαρμόζονται τα προγράμματα πρόληψης αποσπασματικά, αλλά στη βάση ενιαίων κριτηρίων, με καθορισμένες διαδικασίες, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και δυνατότητα βελτίωσης όπου εντοπίζονται κενά. Ιδιαίτερα σε ασθένειες όπως ο καρκίνος, η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την πορεία της θεραπείας και την επιβίωση των ασθενών.

Τα δεδομένα και η πρόκληση εφαρμογής

Πέραν της σύστασης της μονάδας, το νομοσχέδιο ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν τη συλλογή, υποβολή και διαχείριση δεδομένων από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, καθώς και τη δημιουργία και τήρηση σχετικών αρχείων. Πρόκειται για κρίσιμη παράμετρο, καθώς η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πρόληψης εξαρτάται από την ποιότητα των δεδομένων, τη συμμετοχή του πληθυσμού και τη δυνατότητα παρακολούθησης των αποτελεσμάτων σε βάθος χρόνου.

Το στοίχημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη νομοθετική κατοχύρωση. Η επιτυχία της μονάδας θα κριθεί από τη στελέχωσή της, τη διασύνδεσή της με το ΓεΣΥ και τους παρόχους υγείας, την ενημέρωση των πολιτών και τη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στα προγράμματα. Η δημόσια διαβούλευση δίνει πλέον χώρο σε φορείς, επαγγελματίες υγείας και πολίτες να τοποθετηθούν, πριν το νομοσχέδιο πάρει τον δρόμο της Βουλής.