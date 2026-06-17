ΟΣΑΚ: Οι περιορισμοί στους Προσωπικούς Ιατρούς προκαλούν αχρείαστες παραπομπές

Θέμα αναθεώρησης των περιορισμών που ισχύουν σήμερα για τους Προσωπικούς Ιατρούς στο ΓεΣΥ θέτει η ΟΣΑΚ, με τον πρόεδρό της, Πάμπο Παπαδόπουλο, να υποστηρίζει ότι αρκετοί από αυτούς, αν και αρχικά επιβλήθηκαν για περιορισμό των καταχρήσεων, πλέον δημιουργούν στρεβλώσεις στο Σύστημα.

Σε τοποθέτησή του, με αφορμή τη συμπλήρωση επτά χρόνων από την εφαρμογή του ΓεΣΥ, ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η ΟΣΑΚ «πάλεψε για το ΓεΣΥ» και θα συνεχίσει, όπως είπε, να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για τη διαφύλαξη του χαρακτήρα, της φιλοσοφίας, της δομής και της αρχιτεκτονικής του.

Ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ αναγνώρισε ότι κατά τα πρώτα χρόνια εφαρμογής του Συστήματος είχαν αναπτυχθεί φαινόμενα καταχρήσεων, ενώ σημείωσε ότι χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι με το προηγούμενο σύστημα απέφευγαν εξετάσεις ή επισκέψεις σε γιατρούς λόγω κόστους, έσπευσαν με την εφαρμογή του ΓεΣΥ να καλύψουν ανικανοποίητες ανάγκες υγείας.

Όπως ανέφερε, τότε ο ΟΑΥ επέβαλε περιορισμούς στη συνταγογράφηση φαρμάκων και στις παραπομπές για εργαστηριακές ή ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις από τους Προσωπικούς Ιατρούς, κάτι που ενδεχομένως να ήταν δικαιολογημένο εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, με την πάροδο των χρόνων οι περιορισμοί αυξήθηκαν, δημιουργώντας στρεβλώσεις που προκαλούν αχρείαστη κινητικότητα στο Σύστημα, επιβαρύνουν τις λίστες αναμονής και ταλαιπωρούν γιατρούς και ασθενείς.

Παραπομπές για μια συνταγή

Ο κ. Παπαδόπουλος έφερε ως παράδειγμα τους περιορισμούς στη συνταγογράφηση συγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων από τους Προσωπικούς Ιατρούς, οι οποίοι, όπως είπε, οδηγούν σε αχρείαστες παραπομπές σε ειδικούς γιατρούς.

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στην αδυναμία συνταγογράφησης εισπνεόμενων αντιχολινεργικών μακράς δράσης για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, σημειώνοντας ότι αυτό οδηγεί ασθενείς σε πνευμονολόγους αποκλειστικά για σκοπούς συνταγογράφησης.

Αντίστοιχα, έκανε λόγο για αδυναμία συνταγογράφησης τρυπτανών για την αντιμετώπιση της ημικρανίας, υποστηρίζοντας ότι αυτό επιβαρύνει αδικαιολόγητα τις υπηρεσίες νευρολογίας, παρότι, όπως ανέφερε, τα συγκεκριμένα φάρμακα μπορούν να συνταγογραφούνται με ασφάλεια στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε χρόνιους ασθενείς, σημειώνοντας ότι παθήσεις όπως ο υποθυρεοειδισμός και ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 2 μπορούν, στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, να αντιμετωπίζονται από τους Προσωπικούς Ιατρούς, με παραπομπή σε ενδοκρινολόγο μόνο όταν πρόκειται για σύνθετα περιστατικά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΣΑΚ, υπάρχουν ασθενείς που είναι ήδη διαγνωσμένοι, σε κάποιες περιπτώσεις εγγεγραμμένοι σε μητρώα χρόνιων ασθενών του ΓεΣΥ και λαμβάνουν εφ’ όρου ζωής συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, αλλά οι Προσωπικοί τους Ιατροί δεν μπορούν να τους εξυπηρετήσουν ή μπορούν να το πράξουν μόνο για συγκεκριμένα φάρμακα.

«Με τους οριζόντιους περιορισμούς, δεν φτάνει που υπάρχει το πρόβλημα, ερχόμαστε και το οξύνουμε χωρίς κανένα απολύτως λόγο», ανέφερε, παραπέμποντας και στο πρόβλημα έλλειψης ενδοκρινολόγων στην Κύπρο.

Πρωτόκολλα αντί οριζόντιων απαγορεύσεων

Η ΟΣΑΚ ζητά, σύμφωνα με τον κ. Παπαδόπουλο, επέκταση των δικαιωμάτων παραπομπής των Προσωπικών Ιατρών για διαγνωστικές εξετάσεις και τερματισμό των περιορισμών σε αξονικές, μαγνητικές και εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, όταν υπάρχουν σαφείς κλινικές ενδείξεις.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι πρέπει να δημιουργηθούν τεκμηριωμένα πρωτόκολλα αντί οριζόντιων απαγορεύσεων, ώστε να καθορίζεται ποιες περιπτώσεις διαχειρίζεται ο Προσωπικός Ιατρός και ποιες πρέπει να παραπέμπονται σε ειδικό.

Στο ίδιο πλαίσιο, ζήτησε να δοθεί δυνατότητα στους Προσωπικούς Ιατρούς να παρακολουθούν σταθερούς χρόνιους ασθενείς, να ανανεώνουν θεραπείες και να παραγγέλλουν τις απαραίτητες εξετάσεις χωρίς υποχρεωτική επανεξέταση από ειδικό, όταν δεν υπάρχει σχετική κλινική ανάγκη.

Αξιολόγηση με βάση την ποιότητα

Ο πρόεδρος της ΟΣΑΚ έθεσε επίσης θέμα επανεξέτασης των ποιοτικών κριτηρίων αξιολόγησης των Προσωπικών Ιατρών. Όπως ανέφερε, οι ΠΙ θα πρέπει να αξιολογούνται και να ανταμείβονται για πραγματικά αποτελέσματα υγείας και όχι μόνο για τον περιορισμό των παραπομπών. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην εμβολιαστική κάλυψη, στον προσυμπτωματικό έλεγχο, στον έλεγχο παραγόντων κινδύνου, στη διακοπή καπνίσματος και στη διαχείριση της παχυσαρκίας.

Παράλληλα, εισηγήθηκε την καθιέρωση δεικτών εμπειρίας και ικανοποίησης των ασθενών, καθώς και δεικτών αποτελεσμάτων που αναφέρουν οι ίδιοι οι ασθενείς, στην αξιολόγηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

Ο κ. Παπαδόπουλος διευκρίνισε ότι η ΟΣΑΚ δεν ζητά την πλήρη άρση όλων των περιορισμών ούτε την ανεξέλεγκτη λειτουργία του Συστήματος. Εκείνο που ζητά, όπως είπε, είναι να μελετηθούν σωστά οι περιορισμοί και να αναθεωρηθούν όσοι πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη το όφελος τόσο για τον ασθενή όσο και για το ΓεΣΥ.

Καταληκτικά, ανέφερε ότι για κάθε επίσκεψη σε ειδικό γιατρό ο ΟΑΥ καταβάλλει αποζημίωση, ενώ όσο αυξάνονται οι επισκέψεις μειώνεται η τιμή μονάδας για την αποζημίωση των ειδικών γιατρών, δημιουργώντας, όπως είπε, έναν φαύλο κύκλο για το Σύστημα.