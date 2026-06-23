ΠΑΣΥΚΙ: «Οι γιατροί δεν θα πληρώσουν το κόστος της απεργίας του ωρομίσθιου προσωπικού»

Η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. καθιστά σαφές ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε προσπάθεια μετακύλισης, στους ιατρούς, των συνεπειών της απεργίας του ωρομίσθιου προσωπικού στα Δημόσια Νοσηλευτήρια ή των ευθυνών του εργοδότη.

Σε ανακοίνωσε με αφορμή την 24ωρη απεργία η Συντεχνία αναφέρει ότι οι ιατροί δεν μπορούν να καλούνται να υποκαταστήσουν άλλες επαγγελματικές κατηγορίες, να αναλαμβάνουν καθήκοντα που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους ή να επωμίζονται πρόσθετες υποχρεώσεις προκειμένου να καλυφθούν οργανωτικές ή διοικητικές ελλείψεις.

Εκφράζοντας τον σεβασμό και την κατανόησή της προς τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις του ωρομίσθιου προσωπικού, η ΠΑΣΥΚΙ αναφέρει ότι η ευθύνη για την ομαλή, ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε κινητοποίησης ανήκει αποκλειστικά στον Ο.Κ.Υπ.Υ.

Προσθέτει ότι ως διαχειριστής των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων, ο Οργανισμός οφείλει να έχει καταρτίσει εγκαίρως τον απαραίτητο επιχειρησιακό σχεδιασμό, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ασφάλεια των ασθενών.