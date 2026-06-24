Έξι χρόνια εκτός ιατρείου για ψευδή ειδικότητα- Τι αποφάσισε το Πειθαρχικό του ΠΙΣ για τις δύο γιατρούς

Ποινή αναστολής της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για περίοδο έξι ετών επέβαλε το Πειθαρχικό Συμβούλιο Ιατρών στις δρ Αλεβτίνα Κουζίτσεβα Μάρκου και δρ Βικτώρια Κουζίτσεβα Χριστοδούλου, κρίνοντάς τες ένοχες για διαγωγή ασυμβίβαστη προς το ιατρικό επάγγελμα.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι δύο γιατροί, κατά την υποβολή αιτήσεων προς το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου για αναγνώριση τίτλου ειδικότητας στη Γενική Ιατρική, παρουσίασαν ότι είχαν συμπληρώσει συνεχή και αδιάλειπτη τετραετή μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο Κρατικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο Γκόμελ της Λευκορωσίας, ενώ, όπως αναφέρεται, γνώριζαν ότι αυτό δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα.

Το Συμβούλιο χαρακτηρίζει τα παραπτώματα «ιδιαίτερα σοβαρά», σημειώνοντας ότι δεν επρόκειτο για απλή παράλειψη ή διαδικαστική πλημμέλεια, αλλά για εν γνώσει ανακριβή παρουσίαση ουσιώδους γεγονότος προς τη ρυθμιστική αρχή του επαγγέλματος. Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η συμπεριφορά αυτή έπληξε την ακεραιότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας αναγνώρισης ιατρικών ειδικοτήτων, καθώς και την εμπιστοσύνη προς το ιατρικό επάγγελμα.

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του και μετριαστικούς παράγοντες. Μεταξύ αυτών, το λευκό ποινικό και πειθαρχικό μητρώο των δύο γιατρών, το γεγονός ότι ήταν η πρώτη φορά που απασχολούσαν το Συμβούλιο, αλλά και ότι η αυθεντικότητα των πιστοποιητικών δεν αμφισβητήθηκε. Επισημάνθηκε επίσης ότι η αναγνώριση της ειδικότητας έχει ήδη ανακληθεί από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, με απόφαση που επικυρώθηκε δικαστικά.

Στην απόφαση αναφέρεται ακόμη ότι εξετάστηκε το ενδεχόμενο μόνιμης διαγραφής των δύο από το Μητρώο Εγγραφής Ιατρών, ωστόσο το Συμβούλιο κατέληξε ότι η μόνιμη απομάκρυνση θα ήταν, υπό τις περιστάσεις, υπέρμετρη.

Η ποινή ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης, δηλαδή από τις 22 Ιουνίου 2026. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, οι δύο γιατροί δεν δικαιούνται να ασκούν το ιατρικό επάγγελμα. Το Συμβούλιο διέταξε επίσης την καταβολή των εξόδων της πειθαρχικής διαδικασίας από τις δύο διωκόμενες, περιλαμβανομένων δικηγορικών εξόδων ύψους €4.500 πλέον ΦΠΑ και εξόδων στενογράφου ύψους €980.