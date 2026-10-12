Πάνω από 1.300 αιτήματα για θεραπεία στο εξωτερικό αξιολόγησε ο ΟΑΥ - 101 αεροδιακομιδές σε 12 μήνες (ηχητικό)

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΥ, η διαχείριση των αποστολών δικαιούχων στο εξωτερικό αναλήφθηκε από τον Οργανισμό στις 2 Οκτωβρίου 2025 και αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες οι απαιτούμενες υπηρεσίες υγείας δεν μπορούν να παρασχεθούν στην Κύπρο, στο πλαίσιο του ΓεΣΥ, εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

Από τα 932 εγκεκριμένα αιτήματα, τα 24 αφορούσαν περιστατικά απειλητικά για τη ζωή και τα 86 επείγοντα περιστατικά. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 101 αεροδιακομιδές προς χώρες της Ευρώπης και το Ισραήλ. Από αυτές, οι 48 αφορούσαν κανονικά περιστατικά, οι 30 επείγοντα και οι 23 περιστατικά απειλητικά για τη ζωή.

Οι χρόνοι ανταπόκρισης

Ο ΟΑΥ αναφέρει ότι οι χρόνοι εισαγωγής ασθενών σε νοσηλευτήρια του εξωτερικού ανταποκρίνονται στους στόχους που έχει θέσει, ανάλογα με τη βαρύτητα κάθε περιστατικού. Ειδικότερα, ο μέσος χρόνος από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη νοσηλεία ανέρχεται σε μιάμιση ημέρα για περιστατικά απειλητικά για τη ζωή, πέντε ημέρες για τα επείγοντα και 22 ημέρες για τα κανονικά περιστατικά.

Οι περισσότερες αποστολές κατά τους πρώτους 12 μήνες πραγματοποιήθηκαν σε νοσηλευτήρια της Γερμανίας, με ποσοστό 28,4%. Ακολούθησαν η Ελλάδα με 21,2%, το Ηνωμένο Βασίλειο με 18,5% και το Ισραήλ με 11,7%.

Τα περιστατικά που παραπέμφθηκαν συχνότερα στο εξωτερικό ήταν τα αιματολογικά, ενώ ακολούθησαν τα ογκολογικά, τα παιδιατρικά, τα ορθοπεδικά και τα οφθαλμολογικά.

Πώς αξιολογούνται τα αιτήματα

Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για αποστολή στο εξωτερικό έχει κάθε πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο ως δικαιούχος του ΓεΣΥ κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος. Οι υπηρεσίες που ζητούνται πρέπει να περιλαμβάνονται στο πακέτο παρεχόμενων υπηρεσιών του Συστήματος, αλλά να μην μπορούν να προσφερθούν στην Κύπρο εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

Όλα τα αιτήματα αξιολογούνται από εξειδικευμένες ομάδες εμπειρογνωμόνων, με βάση την κατάσταση της υγείας του δικαιούχου. Οι εμπειρογνώμονες υποβάλλουν τεκμηριωμένες εισηγήσεις στον ΟΑΥ, ο οποίος λαμβάνει την τελική απόφαση και ενημερώνει τον αιτητή μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΓεΣΥ.

Ο Οργανισμός διευκρινίζει ότι δεν καλύπτονται υπηρεσίες που βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο ή δεν είναι επαρκώς δοκιμασμένες και αναγνωρισμένες, υπηρεσίες που αφορούν αποκλειστικά τη χορήγηση φαρμάκου, δεν αναγνωρίζονται από την κλασική ιατρική, αφορούν τηλεϊατρική ή έχουν ήδη παρασχεθεί κατά την υποβολή του αιτήματος.

Εξακολουθούν, εξάλλου, να παρέχονται από το Υπουργείο Υγείας, μέχρι να αναληφθούν από τον ΟΑΥ, οι εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, οι οφθαλμικές προθέσεις και τα προσθετικά μέλη.

Στόχος η περαιτέρω βελτίωση

Στην ανακοίνωσή του, ο ΟΑΥ αξιολογεί θετικά την πορεία εφαρμογής της διαδικασίας, ιδιαίτερα ως προς την ταχύτητα διαχείρισης των περιστατικών και τη συνεργασία με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων και τα νοσηλευτήρια του εξωτερικού.

Παράλληλα, αναφέρει ότι παρακολουθεί συστηματικά τη διαδικασία και έχει ήδη εκδώσει οδηγίες και διευκρινίσεις προς τους παροχείς, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της πληρότητας των αιτημάτων, καθώς και την καλύτερη ενημέρωση των δικαιούχων για την έκβασή τους. Έχει επίσης ενισχύσει το δίκτυο συνεργατών του στις υπηρεσίες αεροδιακομιδής.

Ο Οργανισμός σημειώνει ότι επόμενοι στόχοι είναι η περαιτέρω μείωση του χρόνου αποστολής, η ενίσχυση της επιστημονικής αξιολόγησης και ο καλύτερος συντονισμός με τους θεράποντες ιατρούς και τα νοσηλευτήρια του εξωτερικού, με ιδιαίτερη έμφαση στα επείγοντα και τα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά.

Ακούστε την παρέμβαση της Μόνικας Κυριάκου στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» που μεταδίδεται καθημερινά από τον Πολίτη 107.6 & 97.6:

ΠΟΛΙΤΗΣ 107,6 · ΠΡΩΙΝΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΜΟΝΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 12-10-2026