Νοσηλευτής, κοινωνικός λειτουργός και φροντιστής στο σπίτι - Η Κινητή Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας ξεκινά από τη Λεμεσό

Η ανακοίνωση έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, σε χαιρετισμό για τα 30 χρόνια λειτουργίας της Εστίας Ενηλίκων Λεμεσού. Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, η Υπουργός Μεταφορών Εύη Τσολάκη, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Τίνα Παύλου, η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη και εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο τρόπος με τον οποίο μια κοινωνία αντιμετωπίζει τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους αποτελεί μέτρο της ποιότητας και της συνοχής της. Για την Κυβέρνηση, είπε, το ζήτημα δεν περιορίζεται στην παροχή επιδομάτων ή υπηρεσιών, αλλά αφορά το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να μεγαλώνει με αξιοπρέπεια, αυτονομία και ασφάλεια, να συμμετέχει, να δημιουργεί και να έχει λόγο και επιλογές. Όταν χρειάζεται στήριξη, πρόσθεσε, πρέπει να μπορεί να τη βρίσκει έγκαιρα και σύμφωνα με τις πραγματικές του ανάγκες.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται η πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Ενεργό Γήρανση 2025–2030 και το Σχέδιο Δράσεων 2025–2027. Όπως είπε, για πρώτη φορά διαμορφώθηκε ολοκληρωμένο πλαίσιο που συνδέει την υγιή και ενεργό γήρανση με την κοινωνική συμμετοχή, την πρόληψη, την εκπαίδευση, τις ψηφιακές δεξιότητες, την αντιμετώπιση των διακρίσεων και την πρόσβαση σε υπηρεσίες.

Ο κ. Χριστοδουλίδης συνέδεσε την αξιοπρεπή γήρανση και με την οικονομική ασφάλεια. Ανέφερε ότι είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την οποία συζητήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Υπενθύμισε ότι η τελευταία απόπειρα αλλαγής του συνταξιοδοτικού έγινε το 1980 και είπε ότι, 46 χρόνια μετά, προωθείται μεταρρύθμιση με στόχο αξιοπρεπέστερες και δικαιότερες συντάξεις.

Παραδέχθηκε ότι οι σημερινές συντάξεις δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες, ενώ ανέφερε ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους και στη δημιουργία ενός ισχυρού και βιώσιμου Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τις επόμενες γενιές. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η πρόταση θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων τις επόμενες ημέρες και ότι η σχετική νομοθεσία θα ψηφιστεί και θα προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν.

Για την πρόσβαση στη φροντίδα, ο Πρόεδρος είπε ότι στόχος είναι ένα σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας που προσφέρει πραγματικές επιλογές και έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Ανέφερε ότι η επιδότηση διαμονής και φροντίδας σε στέγες ηλικιωμένων αυξήθηκε από 745 σε 1.300 ευρώ, ενώ η Κυβέρνηση προχωρεί στην αναβάθμιση του πλαισίου κατ’ οίκον φροντίδας και συνεχίζει να στηρίζει προγράμματα που λειτουργούν στην κοινότητα.

Αναφέρθηκε επίσης στον θεσμό του Κοινωνικού Λειτουργού της Γειτονιάς, ο οποίος ξεκίνησε από την προηγούμενη διακυβέρνηση και επεκτείνεται σε παγκύπρια βάση, καθώς και στο πρόγραμμα «Κόκκινο Κουμπί», που εφαρμόζεται πιλοτικά. Όπως είπε, οι παρεμβάσεις αυτές υπηρετούν τον στόχο οι υπηρεσίες να φτάνουν όσο γίνεται πιο κοντά στους ανθρώπους, αντί να αναγκάζονται εκείνοι να τις αναζητούν.

Η νέα Κινητή Μονάδα θα δημιουργηθεί σε συνεργασία με την Εστία Ενηλίκων Λεμεσού και τους αρμόδιους κρατικούς και τοπικούς φορείς. Ο Πρόεδρος τη χαρακτήρισε καινοτόμο πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται σε πραγματική ανάγκη, καθώς υπάρχουν ηλικιωμένοι και ευάλωτοι πολίτες που ζουν μόνοι, έχουν περιορισμένη δυνατότητα μετακίνησης, στερούνται επαρκούς υποστηρικτικού περιβάλλοντος ή αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες.

Η Μονάδα θα παρέχει συντονισμένη και εξατομικευμένη στήριξη στον χώρο διαμονής των ανθρώπων που τη χρειάζονται και θα στελεχωθεί από κοινωνικό λειτουργό, νοσηλευτή και φροντιστή. Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν κοινωνική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, εκτίμηση των συνθηκών διαβίωσης, ενημέρωση και καθοδήγηση για δικαιώματα και παροχές, καθώς και πρακτική βοήθεια στην καθημερινότητα.

Η εφαρμογή θα αρχίσει πιλοτικά στη Λεμεσό. Το πρόγραμμα θα αξιολογηθεί στην πράξη, θα καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες και θα αξιοποιηθεί η εμπειρία τόσο των επαγγελματιών όσο και των ανθρώπων που θα εξυπηρετούνται. Τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Για την υλοποίηση προβλέπεται συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Λεμεσού, τους κοινωνικούς λειτουργούς της γειτονιάς και άλλους τοπικούς φορείς.

Η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Τίνα Παύλου εξήρε το έργο της Εστίας Ενηλίκων Λεμεσού και είπε ότι στόχος του Υφυπουργείου είναι κάθε άνθρωπος να νιώθει ότι τον υπολογίζουν, να έχει χρόνο και χώρο να εκφραστεί και να ακούγεται ως πρόσωπο με τη δική του ιστορία, ανάγκες και επιθυμίες.

Για τη λειτουργία της Μονάδας, η κ. Παύλου ανέφερε ότι ο κοινωνικός λειτουργός θα εξετάζει τις συνθήκες διαβίωσης, θα ενημερώνει για δικαιώματα και θα βοηθά στην υποβολή αιτήσεων για παροχές. Η νοσηλευτική υποστήριξη θα περιλαμβάνει παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής, βασικούς ελέγχους υγείας και συνεργασία με τον προσωπικό γιατρό. Οι φροντιστές θα συνδράμουν στην προσωπική υγιεινή, στα ψώνια και στην ετοιμασία ή προμήθεια φαγητού.

Πρόσθεσε ότι θα λαμβάνεται υπόψη και η ψυχική κατάσταση του ατόμου, με χρόνο για συζήτηση και έκφραση ανησυχιών. Ο επαγγελματίας, είπε, θα εξηγεί τις ενέργειές του και θα ζητά τη γνώμη του εξυπηρετούμενου, ώστε να δημιουργούνται προϋποθέσεις συνεργασίας, σεβασμού και εμπιστοσύνης. Η Υφυπουργός ευχήθηκε επιτυχία στην υλοποίηση της υπηρεσίας.

Ο Πρόεδρος συνεχάρη όσους υπηρετούν στην Εστία Ενηλίκων Λεμεσού και διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε κάθε άνθρωπος να μπορεί να μεγαλώνει με αξιοπρέπεια, ασφάλεια, αυτονομία και επιλογές. Στον χαιρετισμό του ανέφερε ακόμη ότι, λόγω της δημοσιονομικής πολιτικής και των θυσιών των πολιτών, η οικονομική κατάσταση της χώρας βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα και ότι η ανάπτυξη πρέπει να επιστρέφει στους πολίτες μέσω επενδύσεων στην Υγεία, την Παιδεία, τη στέγαση και το Κράτος Πρόνοιας.

Πηγή: ΚΥΠΕ