Πάφος: Διεθνές συνέδριο ιατρικών επιστημών, στο επίκεντρο τεχνητή νοημοσύνη και εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για το 11ο Διεθνές Συνέδριο Ογκολογίας και Αντικαρκινικής Έρευνας (11th ICOAR), το 14ο Διεθνές Συνέδριο Πρόσφατων Εξελίξεων στις Επιστήμες Υγείας και Ιατρικής (14th RAHMS) και το 32ο Διεθνές Συνέδριο για τη Χηλική Θεραπεία, τη θαλασσαιμία, τον καρκίνο και άλλες ασθένειες που σχετίζονται με διαταραχές των μετάλλων, των ελεύθερων ριζών και την τοξικότητα (32nd ICOC).

Τη διοργάνωση αναλαμβάνει το Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Ερευνών (Postgraduate Research Institute – PRI), με συνδιοργανωτή τον Ιατρικό Σύλλογο Πάφου «Ασκληπιός», καθώς και τη συμμετοχή συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών και οργανισμών. Η διεξαγωγή των τριών διεθνών συνεδρίων αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της Πάφου στον τομέα της φιλοξενίας επιστημονικών διοργανώσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων για την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών.

Οι εργασίες των συνεδρίων θα πραγματοποιηθούν στο Athena Royal Beach Hotel στην Πάφο, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας γύρω από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την υγεία, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών μεθόδων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην τεχνητή νοημοσύνη και στις δυνατότητες αξιοποίησής της στην επιστημονική έρευνα και την ιατρική. Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα εντάσσεται στο πρόγραμμα των συνεδρίων, αντανακλώντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διάγνωση, την πρόγνωση και την αντιμετώπιση ασθενειών.

Όπως αναφέρεται η αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συμβάλει στην ανάλυση μεγάλου όγκου ιατρικών δεδομένων και στην υποστήριξη της λήψης κλινικών αποφάσεων, ενώ δημιουργεί νέες προοπτικές για την ανάπτυξη εξατομικευμένων θεραπευτικών προσεγγίσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου και άλλων ασθενειών αποτελεί ένα από τα σημαντικά πεδία ενδιαφέροντος, καθώς η σύγχρονη ιατρική έρευνα επιδιώκει τη διαμόρφωση θεραπευτικών επιλογών που λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς και της νόσου του. Το επιστημονικό πρόγραμμα, προστίθεται στην ανακοίνωση, θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα θεματικών ενοτήτων, μεταξύ των οποίων η ογκολογία και η αντικαρκινική έρευνα, οι σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι, η φαρμακολογία, η διατροφή και η επίδρασή της στην υγεία, καθώς και η θαλασσαιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες.

Παράλληλα, θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν τη χηλική θεραπεία, τον ρόλο των ιχνοστοιχείων στον οργανισμό, τον μεταβολισμό του σιδήρου και άλλων μετάλλων, τις ελεύθερες ρίζες και τα αντιοξειδωτικά. Στις θεματικές του συνεδρίου περιλαμβάνονται, επίσης, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη φαρμάκων, οι σπάνιες ασθένειες, η ιατρική δεοντολογία, η ψυχολογία, οι περιβαλλοντικές επιστήμες, η τοξικολογία, η χημεία και η βιοχημεία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των διοργανωτών, οι τρεις συνεδριακές διοργανώσεις έχουν ως στόχο την παρουσίαση των σημαντικότερων εξελίξεων σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους και την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την ανάπτυξη θεραπειών για ασθένειες που επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Στις προηγούμενες διοργανώσεις έχουν συμμετάσχει ακαδημαϊκοί, πανεπιστημιακοί, ερευνητές, φοιτητές, γιατροί, νοσηλευτές και ασθενείς από διάφορες χώρες και ηπείρους. Η φετινή συνάντηση αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία επιστημονικής ανταλλαγής και συνεργασίας, με την παρουσίαση ερευνητικών εργασιών και την ανάπτυξη συζητήσεων γύρω από τις προοπτικές της σύγχρονης ιατρικής.

Η έναρξη του προγράμματος έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, με πρωινή εκδρομή και εγγραφές το απόγευμα. Οι επιστημονικές συνεδρίες και οι παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 16 έως και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ενώ τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου θα διεξαχθούν συνεδριάσεις επιτροπών και θα ακολουθήσει απογευματινή εκδρομή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμμετοχή στα συνέδρια θα είναι δωρεάν.