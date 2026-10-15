Καρκίνος του μαστού: Το μήνυμα της Κομισιόν για έγκαιρη διάγνωση και στήριξη των γυναικών

Στην ανακοίνωση φιλοξενείται συνέντευξη της Εκτελεστικής Διευθύντριας της Europa Donna, Μάρτσια Ζαμπόν. Σημειώνεται ότι η Europa Donna παρουσιάζεται ως η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων ασθενών με καρκίνο του μαστού.

Η κα. Ζαμπόν αναφέρεται στην ανάγκη οι γυναίκες να αξιοποιούν τα διαθέσιμα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, ιδιαίτερα όταν αυτά παρέχονται δωρεάν από τις εθνικές αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ενημέρωση και η έγκαιρη διάγνωση αποτελούν βασικά στοιχεία στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Αναφέρεται ότι το 35% των περιστατικών καρκίνου μπορεί να προληφθεί μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής, όπως υγιεινότερη διατροφή και περισσότερη σωματική άσκηση, ή μέσω προσυμπτωματικού ελέγχου και έγκαιρης διάγνωσης.

Η Europa Donna διοργανώνει κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου την Ημέρα Υγείας του Μαστού, με στόχο να ενθαρρύνει γυναίκες όλων των ηλικιών να φροντίζουν την υγεία τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην περίοδο μετά τη διάγνωση. Η ανακοίνωση σημειώνει ότι η αντιμετώπιση του καρκίνου περιλαμβάνει όχι μόνο την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας και τη συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, αλλά και ψυχολογική και σωματική υποστήριξη, καθώς και βοήθεια για την επιστροφή στην εργασία και την κοινωνική ζωή.

Η κα. Ζαμπόν αναφέρθηκε στην ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης των γυναικών από τη στιγμή της διάγνωσης και μεγαλύτερης υποστήριξης στη συνέχεια. Όπως είπε, η επιστροφή στην καθημερινότητα μετά τον καρκίνο δεν σημαίνει απαραίτητα επιστροφή στην ίδια ζωή που υπήρχε πριν από τη διάγνωση, γεγονός που, κατά την ίδια, καθιστά σημαντική τη συνεχή καθοδήγηση των ασθενών.

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας παραπέμπει επίσης στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, το οποίο καλύπτει την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, τη διάγνωση και θεραπεία, καθώς και την ποιότητα ζωής των ασθενών και όσων έχουν επιβιώσει από καρκίνο.

Σε ό,τι αφορά τον καρκίνο του μαστού, το σχέδιο προβλέπει ότι το 90% των συνιστώμενων ομάδων-στόχων θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε προσυμπτωματικό έλεγχο που βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και διασφαλισμένη ποιότητα.

Ερωτηθείσα για το πού θα μπορούσε η ΕΕ να έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στη ζωή των γυναικών με καρκίνο του μαστού, η κα. Ζαμπόν έδωσε έμφαση στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Καταπολέμηση του Καρκίνου, σημειώνοντας ότι, μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, απαιτείται η πρακτική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων.

Η ανακοίνωση καταλήγει επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης του προσυμπτωματικού ελέγχου, καλύτερης ενημέρωσης και υποστήριξης των ασθενών, καθώς και αντιμετώπισης των εμποδίων και των ανισοτήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν στην πρόληψη και τη φροντίδα για τον καρκίνο του μαστού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ