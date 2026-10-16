Ιατρικές πράξεις με την ασφάλεια στον αέρα

Εκ μέρους των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΙΝ, Μάριος Καραϊσκάκης, έθεσε ευθέως ζήτημα εφαρμογής της νομοθεσίας. Όπως εξήγησε, όταν ένας ασθενής υποβάλλεται σε επεμβατική πράξη και παραμένει σε χώρο για θεραπεία, πρόκειται για ημερήσια νοσηλεία, που απαιτεί συγκεκριμένες άδειες, υποδομές και μέσα υποστήριξης. Η απουσία διανυκτέρευσης, υποστήριξε ουσιαστικά, δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για λειτουργία εκτός του πλαισίου των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Η θέση του αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τις εξηγήσεις της Αστυνομίας ότι, στη διερεύνηση της υπόθεσης της Λάρνακας, ανέκυψε ακριβώς ζήτημα νομικού χαρακτηρισμού του χώρου, επειδή οι ασθενείς παρέμεναν για ολιγόωρες θεραπείες.

Δεν αρκεί ένα μηχάνημα

Εκπρόσωποι της ιατρικής και νοσηλευτικής κοινότητας υπογράμμισαν ότι η πλασμαφαίρεση αποτελεί εξειδικευμένη θεραπευτική πράξη, με συγκεκριμένες ιατρικές ενδείξεις, και όχι υπηρεσία ευεξίας. Απαιτεί καταρτισμένο προσωπικό, συνεχή παρακολούθηση και δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης σοβαρών επιπλοκών. Το γεγονός ότι ένα μηχάνημα είναι εγκεκριμένο δεν καθιστά αυτομάτως ασφαλή τη χρήση του σε οποιοδήποτε κέντρο.

Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, Πέτρος Αγαθαγγέλου, διεύρυνε μάλιστα τη συζήτηση πέρα από τα μηχανήματα, θέτοντας ζήτημα ελέγχου των σκευασμάτων και ουσιών που χορηγούνται σε ανάλογες διαδικασίες. Προειδοποίησε για κινδύνους από ενδεχόμενη χορήγηση φαρμάκων, βιταμινών ή άλλων ουσιών σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις, ζητώντας να ελέγχονται η προέλευση, η αποθήκευση και η χρήση τους. Η προειδοποίηση αφορά δυνητικούς κινδύνους και όχι διαπιστωμένη πρακτική συγκεκριμένου κέντρου.

Πού καταλήγουν τα μηχανήματα;

Ο συνήγορος του Ασθενούς, Μάριος Χαραλαμπίδης, περιέγραψε το κεντρικό πρόβλημα: επτά με οκτώ φορείς ελέγχουν διαφορετικές πτυχές μιας υπηρεσίας, χωρίς να διασφαλίζεται ότι κάποιος εξετάζει συνολικά την ασφάλειά της. Προειδοποίησε, επίσης, για τη διαφήμιση «εναλλακτικών» θεραπειών, που ενδέχεται να παρασύρει ασθενείς σε μη ασφαλείς επιλογές.

Από την πλευρά των προμηθευτών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, επισημάνθηκαν ελλείψεις στο πλαίσιο καταγραφής και κυρώσεων. Εκπρόσωπός τους σημείωσε ότι ένας προμηθευτής δεν έχει πάντα τη δυνατότητα να παρακολουθεί πού καταλήγει ένα μηχάνημα ύστερα από μεταπώληση ή αλλαγή του προσωπικού που το χρησιμοποιεί. Το Υπουργείο Υγείας αντέτεινε ότι πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι, παραδέχθηκε όμως περιορισμούς λόγω υποστελέχωσης και ανέφερε ότι προωθείται ρύθμιση για μητρώο προμηθευτών. Ενημέρωσε, επίσης, ότι έχουν συγκεντρωθεί διασταυρωμένες πληροφορίες για τη θέση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης, χωρίς να δοθεί αριθμός.

Στην ίδια συνεδρία, οι βουλευτές ζήτησαν συγκεκριμένα στοιχεία για ελέγχους, καταγγελίες και διώξεις. Διότι το κρίσιμο ερώτημα παραμένει αναπάντητο: πόσες επικίνδυνες πρακτικές πρέπει ακόμη να καταγγελθούν προτού οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να τις εντοπίζουν και να παρεμβαίνουν εγκαίρως;