Θλίψη στην ιατρική κοινότητα προκαλεί η είδηση του θανάτου της νεφρολόγου του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, Δρ. Ιωάννας Γκουτζαμάνη.
Θλίψη για τον θάνατο της νεφρολόγου Ιωάννας Γκουτζαμάνη του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού
Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, η Δρ. Γκουτζαμάνη υπηρέτησε με αφοσίωση την ιατρική επιστήμη, προσφέροντας ουσιαστική φροντίδα σε ασθενείς με νεφρικά νοσήματα, μέσα από τις γνώσεις, την εμπειρία και το έργο της.
Με ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της γιατρού, εξαίροντας την επιστημονική της κατάρτιση και την πολυετή προσφορά της στον τομέα της νεφρολογίας.
Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, η Δρ. Γκουτζαμάνη υπηρέτησε με αφοσίωση την ιατρική επιστήμη, προσφέροντας ουσιαστική φροντίδα σε ασθενείς με νεφρικά νοσήματα, μέσα από τις γνώσεις, την εμπειρία και το έργο της.
Ο ΟΚΥπΥ χαρακτηρίζει πολύτιμη τη συνεισφορά της στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και στην ευρύτερη ιατρική κοινότητα, σημειώνοντας ότι η απώλειά της προκαλεί βαθιά θλίψη σε όσους είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν μαζί της.
Η διοίκηση και το προσωπικό του Οργανισμού εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας.
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