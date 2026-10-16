Η έκθεση στη νικοτίνη κατά την εγκυμοσύνη και τις πρώτες ημέρες μετά τη γέννηση συνδέθηκε με μακροχρόνιες αλλαγές στα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα και στο ανοσοποιητικό σύστημα ποντικών, σύμφωνα με μελέτη. Όταν τα ζώα μολύνθηκαν αργότερα από τον ιό της γρίπης, εμφάνισαν εντονότερη φλεγμονώδη αντίδραση.
Νικοτίνη στην εγκυμοσύνη: Το «αόρατο αποτύπωμα» στο ανοσοποιητικό που αποκαλύπτει νέα μελέτη
Μελέτη σε ποντίκια διαπίστωσε ότι η έκθεση στη νικοτίνη κατά την εγκυμοσύνη και λίγο μετά τη γέννηση συνδέθηκε με λιγότερα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα και εντονότερη αντίδραση στη γρίπη αργότερα στη ζωή.
Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στη Σάντα Κρουζ, εξέθεσε έγκυα ποντίκια στη νικοτίνη, με στόχο να μελετήσει τις επιπτώσεις της περιγεννητικής έκθεσης στο αιμοποιητικό σύστημα.
Οι απόγονοι που είχαν εκτεθεί στη νικοτίνη διέθεταν λιγότερα αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα, από τα οποία προκύπτουν τα ώριμα κύτταρα του ανοσοποιητικού που αντιμετωπίζουν απειλές. Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης αλλαγές στα πρότυπα γονιδιακής έκφρασης που ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα μέσα σε αυτά τα κύτταρα.
Οι αλλαγές παρέμεναν και στην ενήλικη ζωή των ποντικών, παρότι η έκθεση στη νικοτίνη είχε διακοπεί λίγο μετά τη γέννησή τους. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «Stem Cell Reports».
Υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό ήταν σε μεγάλο βαθμό αόρατες: τα ποντίκια που είχαν εκτεθεί στη νικοτίνη είχαν φυσιολογικό αριθμό ανοσοκυττάρων στην κυκλοφορία του αίματος.
Στους πνεύμονές τους, ωστόσο, υπήρχαν λιγότερα μακροφάγα, κύτταρα που αποτελούν μία από τις πρώτες γραμμές άμυνας του οργανισμού απέναντι στα παθογόνα. Μετά τη μόλυνση από τον ιό της γρίπης, το ανοσοποιητικό τους αντέδρασε με εντονότερη φλεγμονή και αυξημένη μετακίνηση ανοσοκυττάρων προς τους πνεύμονες.
Η υπερβολικά έντονη αντίδραση συνδέθηκε με σοβαρότερες βλάβες στον πνευμονικό ιστό και μεγαλύτερη απώλεια σωματικού βάρους.
Οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα αποτελέσματα μελετών σε ποντίκια δεν μπορούν απαραίτητα να εφαρμοστούν άμεσα στους ανθρώπους. Η μελέτη, ωστόσο, θέτει ερωτήματα για την έκθεση στη νικοτίνη κατά την εγκυμοσύνη και στα πρώτα στάδια της ζωής, μεταξύ άλλων μέσω προϊόντων όπως τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι θεραπείες υποκατάστασης νικοτίνης.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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