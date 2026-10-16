Συναγερμός σε γυναικολογική κλινική στην Λευκωσία: Στην εντατική νεογνό με λεγεωνέλλωση - Έκλεισε όροφος

Το περιστατικό επιβεβαιώθηκε στον «Π» από το Υπουργείο Υγείας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μας, έχει ήδη κλείσει ο όροφος της ιδιωτικής κλινικής όπου εντοπίστηκε το περιστατικό, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψε η μόλυνση, με στόχο να διαπιστωθεί η πηγή της και να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πώς μολύνθηκε το νεογνό, ενώ δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Η λεγεωνέλλωση είναι λοίμωξη που προκαλείται από το βακτήριο Legionella, το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί και να πολλαπλασιαστεί σε συστήματα ύδρευσης, δεξαμενές νερού και άλλες εγκαταστάσεις όπου επικρατούν κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και στασιμότητας του νερού.

Η μετάδοση γίνεται κυρίως μέσω της εισπνοής πολύ μικρών σταγονιδίων νερού που περιέχουν το βακτήριο, ενώ μπορεί επίσης να προκύψει από εισρόφηση μολυσμένου νερού. Η νόσος δεν μεταδίδεται συνήθως από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονία, με τα νεογνά να αποτελούν ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα. Ωστόσο, η παρουσία του βακτηρίου σε κάποιο σύστημα ύδρευσης της κλινικής δεν έχει επιβεβαιωθεί και αποτελεί ζήτημα που θα πρέπει να διερευνηθεί στο πλαίσιο των ελέγχων.

Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη, με το Υπουργείο Υγείας να αναζητεί απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.