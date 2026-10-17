Ανώτατο όριο ηλικίας για τους γιατρούς και τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας επαναφέρει στο τραπέζι το Υπουργείο Υγείας, επιχειρώντας αυτή τη φορά να κατοχυρώσει νομοθετικά τη δυνατότητα εφαρμογής του. Η σχετική πρόνοια αφορά όσους παρέχουν ή επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες στο ΓεΣΥ, χωρίς ωστόσο να καθορίζεται συγκεκριμένη ηλικία, καθώς την απόφαση θα λαμβάνει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Πρόκειται για περιορισμό στη συμμετοχή στο Σύστημα και όχι για απαγόρευση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Η ρύθμιση αποτελεί μία μόνο από τις σημαντικές αλλαγές που περιλαμβάνονται στα δύο τροποποιητικά νομοσχέδια, τα οποία επιχειρούν να λύσουν τα χέρια του ΟΑΥ, διευρύνοντας τις εξουσίες του ως προς την ένταξη και τον έλεγχο των παρόχων, τη διαχείριση των πληρωμών και την επιβολή κυρώσεων. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν τις €600.000 και δυνατότητα ελέγχου πληρωμών έως και 12 χρόνια πίσω, σε περιπτώσεις δόλου.
Νομοθετικές αλλαγές: Λύνουν τα χέρια του ΟΑΥ με νέες εξουσίες
Με πρόστιμα που εκτοξεύονται μέχρι τις €600.000, ελέγχους σε βάθος 12ετίας και δυνατότητα να βάζει «φρένο» στην ένταξη παρόχων, ο ΟΑΥ αποκτά ισχυρότερα εργαλεία για τη λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ). Στο τραπέζι επιστρέφει και το ηλικιακό όριο για τους επαγγελματίες υγείας, μέσα από ένα πακέτο νομοθετικών αλλαγών που ενισχύει τον έλεγχο και επιχειρεί να θωρακίσει το Σύστημα
Φρένο και στην είσοδο νέων παρόχων
Η μεγαλύτερη αλλαγή ως προς τον έλεγχο των παρόχων βρίσκεται στη δυνατότητα του ΟΑΥ να καθορίζει τις ανάγκες του ΓεΣΥ και, εφόσον συντρέχουν συγκεκριμένοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, να αρνείται εγγραφές ή συμβάσεις. Θα μπορεί επίσης να επιβάλλει όρους και περιορισμούς ακόμη και σε ήδη συμβεβλημένους παρόχους. Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να τηρούν την αρχή της αναλογικότητας και να συνδέονται με την κάλυψη αναγκών, την ποιότητα των υπηρεσιών, τη δημόσια υγεία ή την οικονομική βιωσιμότητα του Συστήματος. Επιπλέον, ο Οργανισμός αποκτά τη δυνατότητα να αρνείται ή να ακυρώνει την εγγραφή επαγγελματιών που εργάζονται εκ μέρους παρόχων, εάν δεν πληρούν τις νόμιμες απαιτήσεις. Προβλέπονται και διαδικασίες επανένταξης ύστερα από ακύρωση εγγραφής ή τερματισμό σύμβασης.
Πρόστιμα μέχρι €600.000
Στο μέτωπο των κυρώσεων, το ανώτατο διοικητικό πρόστιμο αυξάνεται από €30.000 σε €300.000 και, σε επανάληψη παράβασης, μπορεί να ανέλθει στις €600.000. Σε συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα αυξάνονται επίσης η προβλεπόμενη φυλάκιση από τρία σε τέσσερα χρόνια και το χρηματικό πρόστιμο από €8.000 σε €75.000.
Παράλληλα, θεσπίζονται έλεγχοι πληρωμένων απαιτήσεων σε βάθος τριετίας, που επεκτείνεται σε δωδεκαετία όταν η παράβαση προκύπτει από δόλο. Ο ΟΑΥ θα μπορεί να ανακτά ποσά που καταβλήθηκαν κατά παράβαση των κανόνων αλλά και να επιθεωρεί εγκαταστάσεις και να λαμβάνει αντίγραφα εγγράφων και ηλεκτρονικών αρχείων.
Ιδιαίτερο βάρος αποκτά η πρόνοια που επιτρέπει στον Οργανισμό να ελέγχει όχι μόνο εάν τηρήθηκαν οι συμβατικές υποχρεώσεις αλλά και η εφαρμογή κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών, πρωτοκόλλων και προτύπων ασφάλειας και ποιότητας. Για τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων προβλέπεται συλλογή πληροφοριών και λήψη μαρτυριών από εμπλεκόμενα πρόσωπα, ενώ εισάγεται και δυνατότητα συμβιβασμού ή διακανονισμού παραβάσεων.
Φάρμακα εκτός καταλόγου
Αλλαγές υπάρχουν και για τους δικαιούχους. Απαγορεύεται ρητά στους παρόχους να ζητούν από ασθενείς πληρωμή προς τρίτους για καλυπτόμενες υπηρεσίες, πέραν των νόμιμων εξαιρέσεων. Επίσης, προβλέπεται δυνατότητα χορήγησης, σε ονομαστική βάση και υπό προϋποθέσεις, φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων εκτός εγκεκριμένων καταλόγων αλλά και προϊόντων που περιλαμβάνονται σε αυτούς όταν ο ασθενής δεν πληροί το εγκεκριμένο πρωτόκολλο.
Ρυθμίζονται ακόμη οι αντικαταστάσεις προσωπικών ιατρών: ο ΟΑΥ θα αποζημιώνει τον γιατρό στον κατάλογο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ασθενής, χωρίς πρόσθετη αμοιβή στον αντικαταστάτη, ενώ οι γιατροί θα μπορούν να συμφωνούν μεταξύ τους αποζημίωση.
Έλεγχος και στον ΟΑΥ
Σημαντική είναι επίσης η πρόβλεψη για αυτοτελή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, με υπαλλήλους που δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλα λειτουργικά καθήκοντα, ώστε να προστατεύεται η ανεξαρτησία της. Τη μονάδα θα εποπτεύει επιτροπή Ελέγχου και Δημόσιας Διακυβέρνησης, η οποία θα αξιολογεί ευρήματα, κινδύνους και τη λειτουργία των εσωτερικών μηχανισμών του Οργανισμού. Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για υπηρεσίες αποκατάστασης, ανακουφιστικής φροντίδας και απεικονιστικά κέντρα.
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