Ανθεί η βιομηχανία της ψευδοεπιστήμης - Από το «μαγικό χάπι» στην αντιγήρανση, η δρ Πιερή εξηγεί πώς πουλιέται η ελπίδα

Η ευκολία έγινε προϊόν

Το ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο ποιος πουλά αυτές τις υποσχέσεις, αλλά και γιατί βρίσκουν τόσο πρόθυμο κοινό. «Ζούμε στην εποχή που όλοι ψάχνουμε την εύκολη λύση», παρατηρεί η δρ Πιερή. Θέλουμε ένα χυμό για αποτοξίνωση, ένα χάπι για να διορθώσει όσα δεν διορθώνουμε στην καθημερινότητά μας, ένα σκεύασμα που θα κάνει τη δουλειά αντί για εμάς. Και γύρω από αυτή την επιθυμία, λέει, έχει χτιστεί μια «πελώρια βιομηχανία». Η ίδια εντοπίζει εδώ ένα παράδοξο. Ο ανθρώπινος οργανισμός εξελίχθηκε σε συνθήκες όπου η τροφή απαιτούσε κόπο και η κίνηση ήταν αναπόσπαστο μέρος της ζωής. Εμείς δημιουργήσαμε μια καθημερινότητα με άφθονη, συχνά υπερεπεξεργασμένη τροφή, καθιστική ζωή, ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες. Και όταν διαπιστώνουμε τις συνέπειες, αναζητούμε ακόμη μία εύκολη λύση. Άλλωστε, η ίδια η επιστήμη για τη μακροζωία και το μικροβίωμα, κάνει πραγματικά βήματα. Η μελέτη της βιολογικής γήρανσης, εξηγεί η ακαδημαϊκός, μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση παθήσεων όπως η νόσος Αλτσχάιμερ. Ορισμένα προβιοτικά στηρίζονται επίσης σε επιστημονικά δεδομένα. Άλλο όμως αυτό και άλλο η υπόσχεση ότι ένα ακριβό σκεύασμα θα μας «ξανανιώσει» ή θα διορθώσει κάθε πρόβλημα του οργανισμού.

Όταν η θεραπεία αλλάζει... πελάτη

Ακόμη πιο σοβαρή γίνεται η υπόθεση όταν η εμπορική υπόσχεση αξιοποιεί υπαρκτές ιατρικές πράξεις. Η δρ Πιερή φέρνει ως παράδειγμα την πλασμαφαίρεση, θεραπεία που μπορεί να σώσει ζωές σε συγκεκριμένες παθήσεις, αλλά προωθείται και ως αντιγηραντική ή αποτοξινωτική πρακτική σε υγιείς ανθρώπους. Σε μια τέτοια χρήση, επισημαίνει, απουσιάζει η αντίστοιχη τεκμηρίωση του οφέλους, ενώ ο κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών δεν εξαφανίζεται. Προειδοποιεί μάλιστα ότι η κατάχρηση μπορεί να οδηγήσει στην απαξίωση μιας θεραπείας που ορισμένοι ασθενείς πραγματικά χρειάζονται.

Πίσω από τις υποσχέσεις βρίσκονται συχνά άνθρωποι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Χρόνιοι ασθενείς ή γονείς παιδιών που υποφέρουν, μπορεί να συναντήσουν κάποιον που τους διαθέτει χρόνο, τους ακούει και, κυρίως, τους διαβεβαιώνει ότι έχει τη λύση. Εδώ, κατά την ίδια, βρίσκεται η μεγάλη ευθύνη της πολιτείας και της επιστημονικής κοινότητας.