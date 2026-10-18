Με επιτυχία συνεχίζονται τα διεθνή επιστημονικά συνέδρια για την ιατρική και τον καρκίνο στην Πάφο

Η έναρξη των διοργανώσεων πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και έντονο ενδιαφέρον από την ιατρική κοινότητα και το ευρύ κοινό. Οι εργασίες των συνεδρίων αποτελούν σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων, απόψεων και εμπειριών, καθώς και για ενημέρωση γύρω από τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της υγείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των διοργανωτών, πρόκειται για το 11ο Διεθνές Συνέδριο Ογκολογίας και Αντικαρκινικής Έρευνας (11th ICOAR), το 14ο Διεθνές Συνέδριο Πρόσφατων Εξελίξεων στις Επιστήμες Υγείας και Ιατρικής (14th RAHMS) και το 32ο Διεθνές Συνέδριο για τη Χημική Θεραπεία, τη Θαλασσαιμία, τον Καρκίνο και άλλες ασθένειες που σχετίζονται με διαταραχές των μετάλλων, των ελεύθερων ριζών και την τοξικότητα (32nd ICOC). Οι τρεις διοργανώσεις επικεντρώνονται σε σημαντικά πεδία της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, δίνοντας έμφαση στην πρόοδο της ογκολογίας, στις εξελίξεις των επιστημών υγείας και στις νέες προσεγγίσεις για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Ερευνών (Postgraduate Research Institute – PRI), με συνδιοργανωτή τον Ιατρικό Σύλλογο Πάφου «Ασκληπιός» και τη συμμετοχή συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και οργανισμών.

Η αυξημένη συμμετοχή και το ενδιαφέρον που καταγράφεται αναδεικνύουν τη σημασία των επιστημονικών συναντήσεων για την προώθηση της γνώσης, τη συνεργασία μεταξύ ειδικών και την ενημέρωση του κοινού για τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ιατρικής, καταλήγει η ανακοίνωση.