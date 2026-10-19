Λεγεωνέλλα σε δύο σημεία του δικτύου ύδρευσης της ιδιωτικής κλινικής - Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του νεογνού

Όπως ανέφερε τη Δευτέρα ο υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, μιλώντας στο ΡΙΚ, τα ευρήματα εντοπίστηκαν στις σωληνώσεις του νοσηλευτηρίου, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η ακριβής πηγή της μόλυνσης. Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται εντός των επόμενων ημερών.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή του συνόλου των υπηρεσιών υγείας της κλινικής, ενώ έχουν ενημερωθεί οι γονείς των υπόλοιπων νεογνών που φιλοξενήθηκαν στο νοσηλευτήριο. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί άλλο ύποπτο περιστατικό που να συνδέεται με την κλινική.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι, εφόσον διαπιστωθεί παραβίαση της νομοθεσίας, θα ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα. Στο μικροσκόπιο τίθεται και το υφιστάμενο πλαίσιο ελέγχων των νοσηλευτηρίων, με τον υπουργό να αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο συχνότερης πιστοποίησης των συστημάτων ασφάλειας.

Στο μεταξύ, το βρέφος, ηλικίας 21 ημερών, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του ΟΚΥπΥ, η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή, αλλά κρίσιμη.