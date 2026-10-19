Μενδρής [ΟΚΥπΥ]: Πότε αναμένονται τα αποτελέσματα για την πηγή της λεγεωνέλλας

Ο μικροβιολόγος και ιατρός του ΟΚΥπΥ, Μιχάλης Μενδρής, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι η διερεύνηση άρχισε αμέσως μετά τον εντοπισμό του περιστατικού. Οι έλεγχοι αφορούν τόσο το δίκτυο ύδρευσης της κλινικής όπου νοσηλευόταν το νεογνό όσο και την κατοικία του.

Τα δείγματα που συλλέχθηκαν εξετάζονται από εξειδικευμένο εργαστήριο με το οποίο συνεργάζεται το Κρατικό Χημείο, προκειμένου να εντοπιστεί η ακριβής προέλευση του μικροβίου.

Σύμφωνα με τον Δρ. Μενδρή, προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν αυξημένη συγκέντρωση του μικροβίου στο δίκτυο ύδρευσης της κλινικής, σχεδόν ταυτόχρονα με την εκδήλωση του περιστατικού λεγεωνέλλωσης.

Όπως εξήγησε, σε δείγμα που λήφθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο τακτικών προληπτικών ελέγχων από την κλινική και το Υπουργείο Υγείας, διαπιστώθηκε η παρουσία του μικροβίου. Τα ευρήματα, σε συνδυασμό με τη διάγνωση λεγεωνέλλωσης στο νεογνό, οδήγησαν στην έρευνα που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ο ίδιος σημείωσε ότι η ανάπτυξη του μικροβίου μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως η συγκυριακή στασιμότητα στο δίκτυο ή κάποιο πρόβλημα στη θερμοκρασία του δικτύου ύδρευσης.

Στο νοσηλευτήριο όπου διαγνώστηκε το νεογνό έχουν απαγορευθεί οι νέες εισαγωγές ασθενών, ωστόσο η λειτουργία του συνεχίζεται. Εφαρμόζονται ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας για τον χειρισμό του δικτύου ύδρευσης, ώστε να αποφευχθεί τυχόν μόλυνση από το μικρόβιο, το οποίο μεταφέρεται μέσω μικροσταγονιδίων, ανέφερε ο Δρ. Μενδρής.

Οι οικογένειες των υπόλοιπων νεογνών που νοσηλεύονταν στην κλινική και απομακρύνθηκαν την περασμένη Παρασκευή ενημερώθηκαν για συμπτώματα που ενδέχεται να εμφανιστούν σε περίπτωση μόλυνσης. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον Δρ. Μενδρή, δεν έχουν αναφερθεί άλλα περιστατικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ