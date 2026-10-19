Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας ωαρίων με «πλοκάμια» στα κατεχόμενα – Πώς λειτουργούσε και τι αποκαλύφθηκε

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επίσημη ανακοίνωση της Εισαγγελίας Ανατολικής Κωνσταντινούπολης, στην οποία γίνεται ρητή αναφορά σε κλινικές στα κατεχόμενα που φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα και στις οποίες μεταφέρονταν γυναίκες από την Τουρκία για τη λήψη ωαρίων.

Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, η υπόθεση άρχισε να διερευνάται ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε μέσω του συστήματος επικοινωνίας πολιτών με την τουρκική προεδρία (CİMER). Την επιχείρηση ανακοίνωσε ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, ο οποίος ανέφερε ότι οι έρευνες αποκάλυψαν τη δράση οργανωμένου δικτύου παράνομης εμπορίας αναπαραγωγικών κυττάρων, με διεθνείς διασυνδέσεις.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Εισαγγελίας, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να εντόπιζαν γυναίκες στην Τουρκία που ήταν διατεθειμένες να διαθέσουν τα ωάριά τους έναντι χρημάτων. Οι γυναίκες υποβάλλονταν αρχικά σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ, όπου κρινόταν απαραίτητο, λάμβαναν φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να προετοιμαστούν για τη διαδικασία λήψης ωαρίων.

Στη συνέχεια, οργανώνονταν οι μετακινήσεις τους προς τα κατεχόμενα, την Αλβανία και τη Γεωργία, όπου, σύμφωνα με τις τουρκικές εισαγγελικές αρχές, πραγματοποιούνταν οι σχετικές ιατρικές διαδικασίες μέσω κλινικών που συνδέονταν με το δίκτυο. Μετά τη λήψη των ωαρίων, οι γυναίκες λάμβαναν χρηματική αμοιβή, ενώ τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να εξασφάλιζαν οικονομικό όφελος από την παράνομη δραστηριότητα.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, οι τουρκικές αρχές εντόπισαν συνολικά 41 γυναίκες που φέρονται να συμμετείχαν στη διαδικασία, με τον αριθμό των καταγεγραμμένων πωλήσεων ωαρίων να ανέρχεται στις 811.

Στο μικροσκόπιο κλινικές στα κατεχόμενα

Η αναφορά της τουρκικής Εισαγγελίας σε συνεργαζόμενες κλινικές στα κατεχόμενα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πτυχές της υπόθεσης. Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι μέλη του κυκλώματος συντόνιζαν την έξοδο των γυναικών από την Τουρκία, ώστε να πραγματοποιείται η λήψη των αναπαραγωγικών κυττάρων τους σε κλινικές στα κατεχόμενα, στην Αλβανία και τη Γεωργία.

Παρά τη συγκεκριμένη αναφορά, μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ονόματα κλινικών ή ιατρών στα κατεχόμενα που ενδεχομένως εμπλέκονται στην υπόθεση.

Δύο γυναικολόγοι μεταξύ των υπόπτων

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Δικαιοσύνης, οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό συνολικά 53 υπόπτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένα πρόσωπο που φέρεται να είχε τον ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα, πέντε στελέχη που συμμετείχαν στη διοίκησή του, 41 γυναίκες που εμφανίζονται ως δότριες ωαρίων, δύο γυναικολόγοι και τέσσερα πρόσωπα που είχαν αναλάβει την οργάνωση των ταξιδιών στο εξωτερικό.

Οι ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 19 Οκτωβρίου σε Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, Σμύρνη, Άδανα, Αττάλεια, Ραιδεστό, Κερασούντα, Αϊδίνιο, Αδριανούπολη, Κοτζάελι, Σακάρια, Σανλιούρφα, Καραμάν και Μούγλα.

Κατά τις επιχειρήσεις συνελήφθησαν 36 ύποπτοι, ενώ κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός ψηφιακών τεκμηρίων. Διαπιστώθηκε επίσης ότι ένας από τους υπόπτους βρίσκεται ήδη στη φυλακή, ενώ επτά πρόσωπα βρίσκονται στο εξωτερικό. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εντοπισμού και σύλληψης συνολικά 16 υπόπτων.

Διερευνούνται μεταξύ άλλων, αδικήματα που αφορούν τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την εμπορία οργάνων και ιστών και την παραβίαση της νομοθεσίας περί αφαίρεσης, αποθήκευσης και μεταμόσχευσης οργάνων και ιστών.

«Κανένα οικονομικό όφελος πάνω από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια»

Σε δηλώσεις του, ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ υπογράμμισε ότι οι αρχές θα συνεχίσουν την καταπολέμηση οργανωμένων κυκλωμάτων που αποκομίζουν παράνομα οικονομικά οφέλη εκμεταλλευόμενα το ανθρώπινο σώμα. «Κανένα οικονομικό όφελος δεν βρίσκεται πάνω από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη σωματική ακεραιότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι έρευνες θα συνεχιστούν με στόχο τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων και την αποκάλυψη του συνόλου των διασυνδέσεων του κυκλώματος.