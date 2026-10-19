Εγκαινιάστηκε το νέο ΤΑΕΠ Λευκωσίας: Τι αλλάζει στην εξυπηρέτηση των ασθενών - Χριστοδουλίδης: «Επενδύσαμε €4,1 εκατ. για την αναβάθμισή του»

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των ΤΑΕΠ αποτέλεσε μία από τις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης, καθώς από την ανάληψη της διακυβέρνησης είχαν εντοπιστεί σημαντικές αδυναμίες και προκλήσεις στη λειτουργία των τμημάτων επειγόντων περιστατικών παγκύπρια.

Όπως ανέφερε, στόχος των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και περίθαλψης των ασθενών, η ταχύτερη εξυπηρέτησή τους και η διευκόλυνση του έργου των επαγγελματιών υγείας.

«Ο συμπολίτης μας που απευθύνεται στα ΤΑΕΠ χρειάζεται να εξεταστεί έγκαιρα, να ενημερωθεί για την κατάστασή του και να λάβει την κατάλληλη φροντίδα», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι ιδιαίτερη σημασία έχει και ο τρόπος αντιμετώπισης των ασθενών, οι οποίοι πολλές φορές προσέρχονται στα επείγοντα με φόβο και αγωνία.

Η προσωπική εμπειρία με τις κόρες του

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη δική του εμπειρία από το ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, αποκαλύπτοντας ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του χρειάστηκε δύο φορές να μεταφέρει τις κόρες του στο συγκεκριμένο τμήμα, με τη μία επίσκεψη να έχει πραγματοποιηθεί πολύ πρόσφατα.

Όπως εξήγησε, και στις δύο περιπτώσεις προσήλθε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του προσωπικού και ακολούθησε τις ίδιες διαδικασίες που ακολουθεί κάθε πολίτης.

«Οφείλω να πω ότι στις δύο αυτές περιπτώσεις, όπου χρειάστηκε να φέρω τις κόρες μου, η ανταπόκριση ήταν υποδειγματική», ανέφερε, ευχαριστώντας δημόσια τους επαγγελματίες υγείας για την εξυπηρέτηση που του παρείχαν.

Τι αλλάζει στο ανακαινισμένο ΤΑΕΠ

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν, ο κ. Χριστοδουλίδης στάθηκε ιδιαίτερα στη δημιουργία ειδικού χώρου ενημέρωσης των συγγενών των ασθενών, αλλά και χώρου ανάπαυσης για το προσωπικό.

Όπως εξήγησε, η δυνατότητα των συγγενών να ενημερώνονται από τους θεράποντες ιατρούς σε κατάλληλο περιβάλλον αποτελεί ουσιαστικό μέρος της φροντίδας που οφείλει να προσφέρει ένα σύγχρονο νοσοκομείο.

Παράλληλα, χαρακτήρισε αναγκαία τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών εργασίας για τους επαγγελματίες των επειγόντων περιστατικών, οι οποίοι καλούνται καθημερινά να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις υπό συνθήκες μεγάλης πίεσης.

Παρεμβάσεις σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία

Ο Πρόεδρος παρουσίασε παράλληλα την πορεία σημαντικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται στα δημόσια νοσηλευτήρια.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας έχει ήδη ολοκληρωθεί η επέκταση του τέταρτου ορόφου, όπου στεγάζονται η Νευρολογική Κλινική και η Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων, ενώ στους επόμενους στόχους περιλαμβάνεται η δημιουργία Μονάδας Λοιμωδών Νοσημάτων.

Στο Μακάριο Νοσοκομείο υλοποιείται εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης, με νέο κτήριο ΤΑΕΠ Παίδων, ανακαινίσεις στη Γυναικολογική και Παιδοχειρουργική Κλινική και στους Παιδιατρικούς Θαλάμους. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για τη δημιουργία νέου ορόφου που θα στεγάσει το Κέντρο Θαλασσαιμίας και τη νέα Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνεται επίσης η δημιουργία νέας πρότυπης Παιδοογκολογικής Κλινικής, με σημαντική συμβολή του ιδιωτικού τομέα.

Στη Λεμεσό έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία και επέκταση Μονάδων Αιμοδιάλυσης, ενώ προχωρεί η δημιουργία νέας Μονάδας Εντατικής Παρακολούθησης. Προγραμματίζονται επίσης Μονάδα Μεταδιδόμενων Νοσημάτων, Μονάδα Ημερήσιας Φροντίδας και αναβάθμιση του ΤΑΕΠ.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακαίνιση του Ακτινολογικού Τμήματος, ενώ στην Πάφο ολοκληρώνονται βελτιωτικές εργασίες και προγραμματίζεται η διαμόρφωση χώρων για τη δημιουργία Ογκολογικού Τμήματος και την περίθαλψη ασθενών με θαλασσαιμία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο νέο νοσοκομείο της Πόλης Χρυσοχούς, προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και στη δεύτερη φάση των έργων για την ψυχική υγεία, στην αναβάθμιση του Νοσοκομείου Τροόδους και στις ενεργειακές και κατασκευαστικές παρεμβάσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Πάνω από 3,5 δισ. ευρώ τα νέα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Σημαντική ήταν και η αναφορά του Προέδρου στα νέα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της επόμενης προγραμματικής περιόδου, τα οποία, όπως είπε, θα ξεπερνούν συνολικά τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Χριστοδουλίδη, οι σχετικές αποφάσεις προγραμματίζεται να ληφθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2027, ώστε η υλοποίηση των έργων να μπορεί να αρχίσει χωρίς καθυστερήσεις.

Διευκρίνισε ότι ο τομέας της Υγείας βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για τη διεκδίκηση και αξιοποίηση αυτών των πόρων, καλώντας τους εμπλεκόμενους φορείς να καταθέσουν συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Παράλληλα, αναγνώρισε τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση της αναβάθμισης του ΤΑΕΠ Λευκωσίας μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Η Υγεία δεν έχει για εμάς οικονομική διάσταση»

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι η Υγεία και η Παιδεία αποτελούν τις σημαντικότερες προτεραιότητες της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζονται ως επένδυση και όχι ως δημοσιονομικό βάρος.

«Έχω πει πολλές φορές δημόσια, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι το αποδεικνύουμε και με πράξεις, ότι η Υγεία και η Παιδεία είναι οι σημαντικότερες προτεραιότητές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ευχαρίστησε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς και το υπόλοιπο προσωπικό του ΤΑΕΠ, υπογραμμίζοντας ότι συνέχισαν να προσφέρουν υπηρεσίες στους ασθενείς παρά τις πρόσθετες δυσκολίες που δημιουργούσαν οι κατασκευαστικές εργασίες.

Διαβεβαίωσε, τέλος, ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει τη συνεργασία της με τον ΟΚΥπΥ, την Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου και τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.

«Ο πολίτης που χρειάζεται τα ΤΑΕΠ περιμένει από εμάς, δικαιολογημένα, να έχουμε δημιουργήσει όλες τις συνθήκες, έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα, με ποιότητα και στο κατάλληλο περιβάλλον», κατέληξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.