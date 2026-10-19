Κύπρος: Εγκρίθηκαν δοκιμές για ανταλλαγή κλινικών εγγράφων στην Ευρώπη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Αρχής Ηλεκτρονικής Υγείας, η εξέλιξη ανοίγει τον δρόμο για την επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρει η Κύπρος μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου MyHealth@EU. Στόχος είναι να ενισχυθεί σταδιακά η διασυνοριακή ανταλλαγή κλινικών πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχουσών ευρωπαϊκών χωρών.

Με την προσθήκη της υπηρεσίας διευρύνεται η δυνατότητα ασφαλούς ανταλλαγής ολοκληρωμένων ιατρικών πληροφοριών, ενισχύοντας την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και υποστηρίζοντας την καλύτερη φροντίδα των ασθενών.

Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία όταν ένας ασθενής χρειάζεται περίθαλψη σε άλλη συμμετέχουσα ευρωπαϊκή χώρα, καθώς οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση του ιατρικού ιστορικού και των αναγκών του.

Στα κλινικά έγγραφα περιλαμβάνονται νοσοκομειακές εκθέσεις και αναφορές εξιτηρίου, εργαστηριακά αποτελέσματα, ιατρικές εκθέσεις και ιατρικές εικόνες.

Όπως αναφέρει η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας, η έγκριση ακολούθησε την επιτυχή ολοκλήρωση των λειτουργικών δοκιμών τον Ιούλιο του 2026 και του ενδελεχούς ελέγχου συμμόρφωσης τον Αύγουστο του 2026, ο οποίος ολοκληρώθηκε χωρίς παρατηρήσεις.

Στις 13 Οκτωβρίου 2026, η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων των Κρατών Μελών για την Ηλεκτρονική Υγεία (eHealth Member States Expert Group – eHMSEG) ενέκρινε ομόφωνα την έναρξη της υπηρεσίας, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα της Κύπρου να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Η εξέλιξη αποτελεί συνέχεια της συμμετοχής της Κύπρου στο MyHealth@EU από τον Μάιο του 2025 και εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χώρου Δεδομένων Υγείας (EHDS), καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ