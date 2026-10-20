ΟΚΥπΥ: Για τέσσερις ημέρες θα παραμείνει το ειδικό ψυγείο δίπλα στο νεκροτομείο του ΓΝ Πάφου

Σε διευκρινίσεις προχώρησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, μετά από δημοσιεύσεις που κυκλοφόρησαν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σχετικά με την τοποθέτηση του ειδικού ψυγείου στον χώρο του νεκροτομείου. Σύμφωνα με τον κ. Χαριλάου, η ανάγκη για την προσωρινή μεταφορά των σορών προέκυψε λόγω των εργασιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο σύστημα συναγερμού των ψυκτικών θαλάμων.

Στόχος είναι η επιδιόρθωσή του, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης. Όπως ανέφερε, οι εργασίες περιλαμβάνουν τη μεταφορά των σορών, την απολύμανση, τη διόρθωση του συστήματος και την επαναφορά των σορών στους ψυκτικούς θαλάμους. Η όλη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει περίπου τέσσερις ημέρες.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ διαβεβαίωσε, παράλληλα, ότι το ειδικό ψυγείο πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ότι λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφαλή προσωρινή φύλαξη των σορών κατά τη διάρκεια των εργασιών.