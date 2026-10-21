Αύριο τα αποτελέσματα για τη λεγεωνέλλα στην ιδιωτική κλινική - Παραμένει κρίσιμη η κατάσταση του νεογνού

Όπως δήλωσε ο μικροβιολόγος και ιατρός του ΟΚΥπΥ Δρ. Μιχάλης Μενδρής, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αποτελέσματα από τις εργαστηριακές εξετάσεις, σημειώνοντας ότι η διερεύνηση παραμένει ανοικτή και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένουν τις αναλύσεις για δύο σημεία που εντοπίστηκαν κατά την προκαταρκτική εξέταση των Υγειονομικών Υπηρεσιών.

«Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν αύριο. Θα μας τα ανακοινώσει το Γενικό Χημείο του Κράτους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, βασικός στόχος της διερεύνησης δεν είναι μόνο ο εντοπισμός της λεγεωνέλλας στο δίκτυο ύδρευσης, αλλά κυρίως ο προσδιορισμός της πηγής και του τρόπου με τον οποίο το μικρόβιο μεταφέρθηκε στο νεογνό.

«Εμάς μας ενδιαφέρει να βρούμε πώς πήγε στο μωρό. Δηλαδή, ποιος είναι ο τρόπος που μεταφέρθηκε, να βρούμε την πηγή, πού υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση και πού είναι πιο επικίνδυνο το δίκτυο, για να δούμε πώς πήγε από εκεί στο μωρό», ανέφερε.

Ο Δρ. Μενδρής σημείωσε ότι η ανάπτυξη της λεγεωνέλλας συνδέεται με τις συνθήκες που επικρατούν στις σωληνώσεις των συστημάτων ύδρευσης, διευκρινίζοντας ότι παράγοντες όπως η ακινησία του νερού, η ακατάλληλη θερμοκρασία και η ανεπαρκής συντήρηση μιας βρύσης μπορούν να ευνοήσουν τον πολλαπλασιασμό του μικροβίου.

«Σε περιπτώσεις που δεν κινείται το νερό, που δεν έχει καλή θερμοκρασία ή μια βρύση είναι λίγο παραμελημένη, όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τη λεγεωνέλλα που υπάρχει στα δίκτυα των νοσοκομείων να αναπτυχθεί και να φτάσει σε συγκεντρώσεις που θεωρούνται λίγο πιο επικίνδυνες», εξήγησε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η εμφάνιση αυξημένων τιμών λεγεωνέλλας σε σημεία υδροδότησης νοσηλευτηρίων δεν αποτελεί ασυνήθιστο φαινόμενο, σημειώνοντας ότι η αξιολόγηση των ευρημάτων και τα μέτρα που λαμβάνονται εξαρτώνται από τις συγκεντρώσεις που καταγράφονται.

«Όλα τα νοσηλευτήρια έχουν κατά καιρούς αυξημένες τιμές σε βρύσες. Δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνο και ότι πρέπει να αναλάβουμε πολύ αυστηρά μέτρα. Υπάρχουν οδηγίες και, ανάλογα με την τιμή, γίνονται οι αντίστοιχες δράσεις», ανέφερε.

Ερωτηθείς κατά πόσο οι μέχρι στιγμής έλεγχοι υποδεικνύουν πρόβλημα σε συγκεκριμένο σημείο του δικτύου ή σε ευρύτερο τμήμα των εγκαταστάσεων, ο Δρ. Μενδρής ανέφερε ότι τέτοιου είδους ευρήματα μπορεί να διαφοροποιούνται από βρύση σε βρύση.

«Τις περισσότερες φορές ψάχνεις από βρύσες και βλέπεις ότι κάποιες βρύσες δεν έχουν, κάποιες έχουν. Είναι σύνηθες, το βλέπουμε στα περισσότερα νοσηλευτήρια», είπε.

Σε ό,τι αφορά την ιδιωτική κλινική όπου εντοπίστηκε το μικρόβιο, ο Δρ. Μενδρής ανέφερε ότι έχουν ήδη ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ προγραμματίζονται νέες δειγματοληψίες, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο οι παρεμβάσεις έχουν αποδώσει.

Όπως σημείωσε, η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να είναι καθοριστική για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων και για το κατά πόσο το νοσηλευτήριο θα μπορέσει να επαναλειτουργήσει με ασφάλεια.

«Σίγουρα έχουν ληφθεί μέτρα και θα γίνουν και νέες δειγματοληψίες. Όλοι το θέλουν αυτό, ακόμη και το νοσηλευτήριο, γιατί αν βγουν αρνητικά τα αποτελέσματα σημαίνει πως θα είναι ασφαλές», ανέφερε.

Διευκρίνισε, παράλληλα, ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και το νοσηλευτήριο θα βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, μέχρι να διασφαλιστεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς.

Σε σχέση με την κατάσταση της υγείας του νεογνού, ο Δρ. Μενδρής ανέφερε ότι, μέχρι και χθες, δεν είχε υπάρξει μεταβολή, διευκρινίζοντας ότι σήμερα δεν είχε ακόμη νεότερη ενημέρωση.

«Μέχρι και χθες δεν είχε μεταβληθεί η κατάσταση. Σήμερα δεν ενημερώθηκα, αλλά μέχρι και χθες δεν μεταβλήθηκε η κατάσταση», είπε.

Όπως είπε, «περιμένουμε κι εμείς να τα ανταπεξέλθει και να πάει καλά».

Το νεογνό εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην Εντατική Μονάδα Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ