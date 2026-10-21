Νέοι κανονισμοί για την ασφάλεια των μεταγγίσεων ενέκρινε το Υπουργικό

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι οι κανονισμοί εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του περί Αιμοδοσίας Νόμου του 1997.

Όπως σημείωσε, η νέα ρύθμιση ενισχύει την παρακολούθηση των διαδικασιών μετάγγισης, καθώς και τη συστηματική καταγραφή, αξιολόγηση και αναφορά ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων.

Παράλληλα, ενισχύεται η ιχνηλασιμότητα του αίματος από τον δότη έως τον λήπτη και προωθείται η εφαρμογή ενιαίων και ορθών πρακτικών στα νοσηλευτήρια.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπίδη, η ρύθμιση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για το Αίμα και εναρμόνισης της Κύπρου με το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ποιότητα και την ασφάλεια των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης (SoHO).

«Προτεραιότητά μας είναι η συνεχής αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και η διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας μετάγγισης, με πρωταρχικό γνώμονα την προστασία των ασθενών», ανέφερε καταληκτικά ο Υπουργός Υγείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ