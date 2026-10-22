Θεραπείες στη Λεμεσό μέσω... Ισραήλ - Καταγγελίες στο Υπουργείο Υγείας για το Hadassah Medical Centre

Θεραπείες μέσω τηλεφώνου;

Το Hadassah προβάλλει τη στενή συνεργασία του με τα ομώνυμα νοσοκομεία στην Ιερουσαλήμ, προσφέροντας πρόσβαση σε δεύτερες ιατρικές γνώμες. Στο ενημερωτικό έντυπο που απέστειλε στον «Π», αναφέρει μάλιστα ότι κάθε υπηρεσία «πραγματοποιείται στον ίδιο χώρο», με κλινική σύνδεση προς το Ισραήλ. Σύμφωνα, ωστόσο, με πληροφορίες του «Π», εξετάσεις ή θεραπείες φέρονται σε ορισμένες περιπτώσεις να πραγματοποιούνται στη Λεμεσό με συμμετοχή γιατρών που βρίσκονται στο Ισραήλ μέσω τηλεφώνου ή τηλεδιάσκεψης. Οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ενώ η διοίκηση, όταν ρωτήθηκε, δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση για τη διενέργεια πράξεων με τέτοιο τρόπο. Άλλο είναι η εξ αποστάσεως δεύτερη γνώμη και άλλο η συμμετοχή σε ιατρική πράξη. Εάν συμβαίνει το δεύτερο, το ζήτημα που τίθεται είναι ποιος βρίσκεται δίπλα στον ασθενή, πραγματοποιεί την πράξη και αναλαμβάνει την ευθύνη;

Ποιοι είναι οι γιατροί;

Τα ερωτήματα για το κέντρο εντείνονται και με τη στελέχωσή του. Παρότι ο κατάλογος υπηρεσιών περιλαμβάνει νευροχειρουργική, χειρουργική, ορθοπεδική και καρδιολογία, στην ιστοσελίδα του κέντρου παρουσιάζονται μόλις τρεις γιατροί. Από την αντιπαραβολή με το δημοσιευμένο Μητρώο Ιατρών Κύπρου της 15ης Μαΐου 2026, για τον έναν επιβεβαιώνεται αναγνωρισμένη ειδικότητα Γενικής Ιατρικής. Για δεύτερο πρόσωπο, σε καταχώριση που φαίνεται να το αφορά, δεν αναγράφεται ειδικότητα, ενώ για τρίτο υπάρχει ομώνυμη καταχώριση χωρίς αναγραφόμενη ειδικότητα, αλλά χωρίς επιβεβαιωμένη ταυτοπροσωπία. Επιπλέον, ο τίτλος «Προληπτική, Αναγεννητική Ιατρική και Μακροζωία», με τον οποίο παρουσιάζεται ένας από τους γιατρούς, δεν αποτελεί αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα στην Κύπρο. Αυτό όμως δεν αποδεικνύει έλλειψη ιατρικών προσόντων.

Κατόπιν αιτήματος του «Π», η διοίκηση απέστειλε ξεχωριστό κατάλογο με 15 πρόσωπα που παρουσιάζονται ως γιατροί και δύο κλινικούς διαιτολόγους. Οι αναφερόμενοι περιλαμβάνουν γνωστούς επαγγελματίες με δραστηριότητα στην Κύπρο. Δεν διευκρινίζεται, όμως, ποιοι βρίσκονται καθημερινά στη Λεμεσό, ποιοι συνεργάζονται περιστασιακά και εάν οι υπόλοιποι καλύπτουν μόνο δεύτερες γνωματεύσεις ή και εξετάσεις στο κέντρο. Αξιοσημείωτο είναι ότι στον κατάλογο δεν κατονομάζεται ακτινολόγος, παρότι η αδειοδοτημένη δραστηριότητα είναι απεικονιστική. Ο Ν.35(Ι)/2026 προβλέπει επιστημονικά υπεύθυνο ακτινολόγο για την παροχή ακτινοδιαγνωστικών υπηρεσιών. Η απουσία του ονόματος από τον κατάλογο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει αλλά αφήνει αναπάντητο ποιος έχει τη συγκεκριμένη ευθύνη.

Και μηχανήματα πλασμαφαίρεσης

Ένα δεύτερο νήμα οδηγεί στην AION, η οποία δηλώνει την ίδια διεύθυνση που χρησιμοποιεί διαδικτυακά και το Hadassah και αυτοπαρουσιάζεται ως κλινική προληπτικής ιατρικής και μακροζωίας. Διαφημίζει πλασμαφαίρεση και οζονοθεραπεία, ενώ αναφέρει συνεργασία με το δίκτυο Hadassah για κλινική εποπτεία και εξειδικευμένες γνώμες. Παρά την οργανωμένη διαδικτυακή της παρουσία, με δημοσιευμένο ωράριο και υπηρεσίες, δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα εάν λειτουργεί ως αυτοτελές κέντρο στον συγκεκριμένο χώρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει πρόσωπο που η AION εμφανίζει ως γιατρό, υπεύθυνη για την κλινική εποπτεία της πλασμαφαίρεσης. Στο επαγγελματικό της προφίλ δηλώνει εργοδότη το Hadassah της Λεμεσού, ενώ παρουσιάζεται και ως ιατρική επόπτρια του Apheresis Center Λάρνακας, του κέντρου στην Αραδίππου το οποίο ανέστειλε πρόσφατα τη λειτουργία του με απόφαση των ιδιοκτητών του, εν μέσω καταγγελιών και αστυνομικής διερεύνησης για πλασμαφαιρέσεις. Από την αναζήτηση στο δημοσιευμένο κυπριακό Μητρώο Ιατρών δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί η εγγραφή και η αναγνωρισμένη ειδικότητα του συγκεκριμένου προσώπου. Αυτό, από μόνο του, δεν αποδεικνύει ότι στερείται ιατρικής ιδιότητας ούτε ότι έχει ασκήσει ιατρική στην Κύπρο χωρίς άδεια. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», σε έλεγχο του Υπουργείου Υγείας τις προηγούμενες εβδομάδες, εντοπίστηκαν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης.

Μόνο άδεια απεικόνισης

Η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, δρ Ελισάβετ Κωνσταντίνου, ανέφερε στον «Π» ότι τις τελευταίες ημέρες περιήλθαν ενώπιόν της νέες καταγγελίες για το κέντρο, οι οποίες εξετάζονται. Ξεκαθάρισε ότι το Hadassah διαθέτει μόνο άδεια απεικονιστικού κέντρου και όχι άδεια νοσηλευτηρίου ή άλλου τύπου άδεια λειτουργίας. Η τοποθέτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Hadassah αυτοπαρουσιάζεται ως «εξωνοσοκομειακό ιατρικό κέντρο», με υπηρεσίες πολύ πέραν της απεικόνισης. Το γεγονός ότι δεν διαθέτει άλλη άδεια δεν αποδεικνύει αυτομάτως παρανομία κάθε άλλης δραστηριότητας. Ζητούμενο είναι ποιες υπηρεσίες παρέχονται πράγματι και από ποιους, υπό το αντίστοιχο ρυθμιστικό πλαίσιο. Δεν έχει ανακοινωθεί πόρισμα που να διαπιστώνει παράβαση.

Η απάντηση του Hadassah

Ο διευθύνων σύμβουλος του κέντρου, δρ Γεώργιος Ζαχαριάδης, ανέφερε στον «Π» ότι το Hadassah στηρίζεται από Κύπριους επενδυτές και λειτουργεί σαν γέφυρα για όσους επιθυμούν δεύτερη γνώμη ή θεραπεία στην Ιερουσαλήμ. Υποστήριξε ότι το έχουν επισκεφθεί περισσότερα από 2.000 άτομα και ότι συνεργάζεται με περισσότερους από 15 γιατρούς. Γιατί όμως δημοσιεύονται μόνο τρεις; Κατά τον ίδιο, οι ασθενείς μπορούν να ενημερωθούν τηλεφωνικά. Ο κατάλογος που τελικά αποστάλθηκε στον «Π» περιλαμβάνει 15 γιατρούς και δύο διαιτολόγους.

Για τις πληροφορίες περί συμμετοχής γιατρών μέσω τηλεδιάσκεψης δεν δόθηκε σαφής απάντηση. Ως προς την αδειοδότηση, ο κ. Ζαχαριάδης υποστήριξε ότι απαιτείται ειδική άδεια για το απεικονιστικό τμήμα, αλλά δεν υφίσταται αντίστοιχη νομοθεσία αδειοδότησης ενός γενικού ιατρικού κέντρου. Απέρριψε κατηγορηματικά ότι πραγματοποιούνται επεμβατικές θεραπείες στον χώρο ή ότι υπάρχει συνεργασία με άλλο ιατρικό κέντρο ή νοσηλευτήριο στην Κύπρο. Σημειώνεται ότι από τη νεότερη έκδοση του καταλόγου υπηρεσιών έχουν αφαιρεθεί αναφορές σε PRP και microneedling με εξωσώματα, που υπήρχαν σε προηγούμενο έντυπο, χωρίς να είναι γνωστό γιατί.

Θέμα και στο Ισραήλ

Ερωτήματα προέκυψαν και στο Ισραήλ, όπου το Hadassah είχε αντιμετωπίσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και είχε λάβει σημαντική κρατική στήριξη. Η εφημερίδα Calcalist αποκάλυψε τις προηγούμενες ημέρες ότι τα αρμόδια υπουργεία δεν είχαν ενημερωθεί προηγουμένως για το κυπριακό εγχείρημα. Το ισραηλινό Hadassah απάντησε ότι δεν επένδυσε ούτε ένα σέκελ, καθώς η χρηματοδότηση προέρχεται από Κύπριους επιχειρηματίες και η δική του συμμετοχή είναι επαγγελματική και συμβουλευτική. Το ζητούμενο, πέρα από την επωνυμία, παραμένει ποιος αναλαμβάνει στην Κύπρο την ιατρική ευθύνη και ποιες εγγυήσεις έχουν οι ασθενείς.

Επενδυτής με δικαστικό παρελθόν

Κεντρικό πρόσωπο στην κυπριακή επένδυση είναι ο επιχειρηματίας Λάμπρος Χριστοφή, που παρουσιάζεται ως πρόεδρος της Hadassah Cyprus (MMC) και συνδέεται με το σχεδιαζόμενο Hadassah Health Park στη Λακατάμια, έργο εκτιμώμενης αξίας €150 εκατ. Το όνομά του έχει απασχολήσει επανειλημμένα τη δικαιοσύνη και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το 2010 του επιβλήθηκε προσωπικό διοικητικό πρόστιμο €100.000 ως προέδρου της Laser Investment Group, σε σχέση με παραπλανητική χρηματιστηριακή ανακοίνωση για αξία εξαγοράς εταιρείας. Η μεταγενέστερη τύχη της κύρωσης δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το 2008 το Ανώτατο απέρριψε προσφυγή του κατά άλλου διοικητικού προστίμου, ύψους 5.000 κυπριακών λιρών, για μη συμμόρφωση με αιτήματα των ερευνώντων λειτουργών της Κεφαλαιαγοράς.

Το 2010 το Ανώτατο επικύρωσε επίσης αστική απόφαση για καταβολή 3.549.000 κυπριακών λιρών, πλέον τόκων και εξόδων, σε οκτώ μετόχους, λόγω διαφοράς για αγορά μετοχών. Το 2011 ο Χριστοφή αντιμετώπισε ποινικές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για απάτη, συνωμοσία και πλαστογραφία, σε υπόθεση ακινήτων στη Ρουμανία, περίπου €6 εκατ. Η δίωξη ανεστάλη από τον Γενικό Εισαγγελέα το 2012.