Νέο Οδοντιατρικό Τμήμα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας - Θα εξυπηρετεί εξωτερικούς και νοσηλευόμενους ασθενείς

Ο Υπουργός ανέφερε ότι η ενίσχυση των δημόσιων νοσηλευτηρίων αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη. Σε συνεργασία με τον ΟΚΥπΥ, είπε, υλοποιείται ευρύτερος σχεδιασμός για την αναβάθμιση των υποδομών, τον εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

«Γιατί η αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων δεν είναι απλώς επένδυση σε κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό. Είναι πρώτιστα μια επένδυση στον άνθρωπο, στην αξιοπρέπεια των ασθενών και στην ποιότητα της φροντίδας που τους προσφέρουμε», ανέφερε.

Το νέο Τμήμα ενισχύει τις υπηρεσίες του ΓΝ Λάρνακας και διευκολύνει την αντιμετώπιση περιστατικών που απαιτούν ιδιαίτερη κλινική προσοχή, εξυπηρετώντας τόσο εξωτερικούς όσο και νοσηλευόμενους ασθενείς. Όπως είπε ο κ. Χαραλαμπίδης, παρέχει οδοντιατρική περίθαλψη σε πολίτες που προσέρχονται στο νοσοκομείο, ενώ αποτελεί και μέρος της φροντίδας όσων νοσηλεύονται εκεί.

Η συνεννόηση με τους θεράποντες ιατρούς επιτρέπει στους οδοντιάτρους να συνεκτιμούν την κατάσταση του ασθενούς, τη φαρμακευτική αγωγή και τις υπόλοιπες θεραπευτικές ανάγκες του. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η λειτουργία του Τμήματος εντός του νοσοκομείου διευκολύνει τον συντονισμό της περίθαλψης και στηρίζει την ασφαλή αντιμετώπιση πιο σύνθετων περιστατικών.

Ο κ. Χαραλαμπίδης πρόσθεσε ότι η παραλαβή της νέας Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας ενισχύει άλλες δράσεις σε σχολεία και απομακρυσμένες κοινότητες των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου. Η Μονάδα συμπληρώνει το έργο του νέου Τμήματος και διευκολύνει την παροχή προληπτικής φροντίδας κοντά στους πολίτες, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου η μετακίνηση αποτελεί εμπόδιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ