«Πώς να δουλέψεις με 9 αιμοσφαιρίνη;»- Συγκλονιστικές μαρτυρίες ενώπιον της Επιτροπής Υγείας για τις αναβολές μεταγγίσεων

Ακόμη πιο σκληρή ήταν η εικόνα που μετέφεραν οι ίδιοι οι ασθενείς μέσα από μηνύματα τα οποία διάβασε στην Επιτροπή ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας και της ΟΣΑΚ, Μίλτος Μιλτιάδους.

«Για πρώτη φορά έχασα τις ισορροπίες μου. Πάω δουλειά και δεν μπορώ να αποδώσω», αναφέρει γυναίκα με θαλασσαιμία, περιγράφοντας την εξάντληση και την αναστάτωση που προκαλούν οι συνεχείς αναβολές.

Η ίδια δηλώνει ότι δεν πιστεύει πως πρόκειται για μια προσωρινή κατάσταση. Οι μεταγγίσεις της αναβάλλονται, η αιμοσφαιρίνη της παραμένει χαμηλή και η καθημερινότητά της έχει ανατραπεί. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί όπως παλαιότερα ούτε στην εργασία ούτε στις οικογενειακές της υποχρεώσεις.

Περιγράφει μάλιστα σκηνές ασφυκτικής πίεσης στις κλινικές, με δεκάδες ασθενείς να περιμένουν για περιορισμένες ποσότητες αίματος.

«Εμαύρισαν τα χέρια μου που τα τρυπήματα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και ενώ οι ασθενείς καλούνται να διαχειριστούν τη σωματική εξάντληση, έχουν να αντιμετωπίσουν και την έλλειψη κατανόησης στον χώρο εργασίας τους.

Σε ένα από τα μηνύματα που παρουσιάστηκαν στη Βουλή, ασθενής ζητά να του χορηγείται επίσημη βεβαίωση όταν αναβάλλεται η μετάγγισή του επειδή δεν υπάρχει αίμα.

Όχι επειδή θέλει να δικαιολογήσει μια συνηθισμένη απουσία. Αλλά επειδή έχει κουραστεί να πρέπει να αποδεικνύει στους συναδέλφους και στους προϊσταμένους του ότι δεν ευθύνεται ο ίδιος για τις επαναλαμβανόμενες απουσίες του.

«Θέλω και χαρτί για την αξιοπρέπεια», σημειώνει.

Η αγωνία δεν τελειώνει, όμως, όταν φτάσει τελικά η ημέρα της μετάγγισης. Άλλος ασθενής περιγράφει όσα, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, συνέβησαν σε κλινική της Λευκωσίας. Μέχρι τις 3 το απόγευμα υπήρχαν ελάχιστες διαθέσιμες μονάδες αίματος. Οι περισσότερες άρχισαν να φθάνουν μετά τις 3.30 και η δική του μετάγγιση ξεκίνησε μετά τις 4.

Στον χώρο, όπως αναφέρει, επικρατούσε το αδιαχώρητο. Δύο ασθενείς παρουσίασαν ταχυκαρδίες και αρρυθμίες, ενώ ο ένας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο. Δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι τα περιστατικά σχετίζονταν με την καθυστέρηση των μεταγγίσεων.

Ο ίδιος περιγράφει την πίεση που δέχθηκε το προσωπικό και εκφράζει φόβο για το ενδεχόμενο λάθους. «Άνθρωποι είναι και αυτές, πόση πίεση», σημειώνει για τις νοσηλεύτριες.

«Δεν θα αντέξουμε»

Για τους γιατρούς που παρακολουθούν τους θαλασσαιμικούς, το ζήτημα δεν περιορίζεται στις ώρες αναμονής.

Η παθολόγος της Κλινικής Θαλασσαιμίας του Μακαρείου Νοσοκομείου, δρ Σωτηρούλα Χρίστου, χαρακτήρισε πρωτόγνωρη την παρατεταμένη κατάσταση των τελευταίων δύο μηνών. Εξήγησε ότι μία μεμονωμένη αναβολή δεν συνεπάγεται απαραίτητα άμεσο κίνδυνο, προειδοποιώντας όμως ότι οι επαναλαμβανόμενες αναβολές ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών.

Από πλευράς Υπουργείου Υγείας αναγνωρίστηκε ότι πραγματοποιούνται αναβολές και ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, χορηγούνται λιγότερες μονάδες αίματος από τις προγραμματισμένες, σε συνεννόηση με τους θεράποντες γιατρούς.

Ο Μίλτος Μιλτιάδους ξεκαθάρισε ότι οι θαλασσαιμικοί δεν ζητούν να στερηθεί αίμα ένας πολυτραυματίας ή ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.

Ζητούν, όμως, να μη χρειάζεται κάθε φορά να αναρωτιούνται αν θα βρεθεί αίμα για τη δική τους θεραπεία.

Γιατί για έναν άνθρωπο που χρειάζεται τακτικές μεταγγίσεις, η έλλειψη αίματος δεν είναι μια δυσάρεστη είδηση. Είναι η πραγματικότητα με την οποία πρέπει να ζήσει την επόμενη ημέρα.

Πέραν των 700 αναβολών μεταγγίσεων

Τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Υγείας καταδεικνύουν ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες ημέρες. Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο του 2026 καταγράφηκαν συνολικά 702 αναβολές μεταγγίσεων. Οι περισσότερες σημειώθηκαν τον Ιανουάριο, με 151 αναβολές, και τον Φεβρουάριο, με 136. Τον Μάρτιο καταγράφηκαν 81, Απρίλιο 42, Μάιο 16, Ιούνιο 35, Ιούλιο 15 και Αύγουστο 26. Τον Σεπτέμβριο οι αναβολές έφτασαν τις 127, ενώ τον Οκτώβριο τις 73.