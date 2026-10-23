Hadassah: Έρευνα σε δύο μέτωπα μετά τις αποκαλύψεις του «Π» - Τι ψάχνουν Υπουργείο Υγείας και ΠΙΣ

Η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, δρ Ελισάβετ Κωνσταντίνου, επιβεβαίωσε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι το Υπουργείο έλαβε γνώση των αναφορών για ιατρικές γνωματεύσεις μέσω τηλεδιάσκεψης και προχωρεί σε διερεύνηση. Όπως εξήγησε, το Hadassah αιτήθηκε πρόσφατα άδεια απεικονιστικού κέντρου. Προηγήθηκαν επανειλημμένες επισκέψεις αρμόδιων λειτουργών και η σχετική άδεια παραχωρήθηκε πριν από περίπου έναν μήνα.

Στον κατάλογο του κέντρου, ωστόσο, παρουσιάζονται, πέραν των διαγνωστικών εξετάσεων, υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής, συμβουλευτικής, φυσικοθεραπείας και αποκατάστασης, καθώς και δυνατότητα εξειδικευμένων δεύτερων γνωματεύσεων από γιατρούς των νοσοκομείων Hadassah στην Ιερουσαλήμ. Η διερεύνηση αφορά, μεταξύ άλλων, τον χαρακτήρα της εξ αποστάσεως ιατρικής επικοινωνίας και το εάν πρόκειται αποκλειστικά για δεύτερες γνωματεύσεις ή και για συμμετοχή σε πράξεις, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί. Κατά την κ. Κωνσταντίνου, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις σχετικές νομοθετικές πρόνοιες για να διαπιστώσουν εάν οποιαδήποτε προσφερόμενη υπηρεσία παραβιάζει το ισχύον πλαίσιο. Διευκρίνισε ότι, αναλόγως των ευρημάτων, ενδέχεται να εμπλακούν στη συνέχεια το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου και ο ΠΙΣ.

Όσον αφορά τη συνδρομή του Ισραήλ, οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι θα ζητηθεί συνεργασία με το αρμόδιο ισραηλινό υπουργείο, στο πλαίσιο της εξέτασης των υπηρεσιών που συνδέουν το κέντρο της Λεμεσού με γιατρούς στην Ιερουσαλήμ. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη συγκεκριμένο αίτημα ή απάντηση από την ισραηλινή πλευρά.

Στο μικροσκόπιο και του ΠΙΣ

Ανεξάρτητα από τη διερεύνηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Υπουργείο Υγείας, αρμόδια πηγή του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) ανέφερε στον «Π» ότι εδώ και σχεδόν δύο εβδομάδες έχει περιέλθει στην αντίληψη του Συλλόγου το ζήτημα γιατρού, η οποία παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του Hadassah με τον χαρακτηρισμό «Προληπτική, Αναγεννητική Ιατρική και Μακροζωία». Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός δεν αντιστοιχεί σε αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα στην Κύπρο, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, βρίσκεται υπό εξέταση από τον ΠΙΣ.

Διαψεύδει το Hadassah

Το ίδιο, πάντως, το Hadassah Medical Centre, σε μακροσκελή χθεσινή ανακοίνωσή του απορρίπτει την εικόνα που, κατά την άποψή του, δημιουργήθηκε από το δημοσίευμα του «Πολίτη», κάνοντας λόγο για ανακριβείς και παραπλανητικές εντυπώσεις. Υποστηρίζει ότι, με βάση όσα του έχουν επίσημα κοινοποιηθεί, δεν γνωρίζει συγκεκριμένη εκκρεμή καταγγελία ούτε του έχει γνωστοποιηθεί εύρημα που να αμφισβητεί τη νόμιμη λειτουργία του. Ζητεί να ενημερωθεί για τυχόν νέες καταγγελίες ώστε να απαντήσει επί της ουσίας.

Για τη στελέχωση αναφέρει ότι είχε αποστείλει πριν από τη δημοσίευση κατάλογο με 15 γιατρούς και δύο κλινικούς διαιτολόγους, καθώς και ενημερωτικό υλικό. Κατά τη διοίκηση, απασχολεί επίσης πέντε αδειούχους νοσηλευτές και επτά επαγγελματίες φυσικοθεραπείας και άσκησης, με συμμετοχή φυσικοθεραπευτών στο ΓεΣΥ. Συζητεί, προσθέτει, συνεργασία με ακόμη 15 γιατρούς, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι αναγκαίες εγκρίσεις. Παραδέχεται, ωστόσο, ότι η ιστοσελίδα δεν είχε ενημερωθεί εγκαίρως και δηλώνει ότι προχωρεί σε επικαιροποίηση των συνεργατών και του υπεύθυνου ακτινολόγου. Διευκρινίζει, όμως, πως οι γιατροί εξυπηρετούν βάσει προγράμματος και δεν βρίσκονται κατ’ ανάγκην καθημερινά όλοι στο κέντρο.

Αναφορικά με την επικοινωνία με το Ισραήλ, εξηγεί ότι ο ασθενής εξετάζεται πρώτα στη Λεμεσό από αδειοδοτημένο στην Κύπρο γιατρό, ο οποίος, εφόσον ζητηθεί δεύτερη γνώμη, αποστέλλει ιατρικό φάκελο και συγκεκριμένα ερωτήματα σε ειδικό στην Ιερουσαλήμ. Η απάντηση επιστρέφει στον τοπικό γιατρό, που την αξιολογεί και ενημερώνει τον ασθενή. Κατά τη διοίκηση, δεν πρόκειται για τηλεκαθοδήγηση ιατρικής πράξης. Αναφέρει ακόμη ότι έχει υποστηρίξει, κατόπιν αιτήματος, γιατρούς δημόσιων και ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, ακόμη και σε επείγοντα περιστατικά, ορισμένα από τα οποία κατέληξαν σε μεταφορά ασθενών στο Ισραήλ.

Ως προς την αδειοδότηση, υποστηρίζει ότι διαθέτει όλες τις απαιτούμενες άδειες για τη σημερινή λειτουργία ιατρικού και ακτινοδιαγνωστικού κέντρου και ότι δεν απαιτείται χωριστή γενική άδεια για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες. Η σχεδιαζόμενη μετατροπή σε μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, διευκρινίζει, είναι διαφορετική διαδικασία. Αναφέρει ότι τροποποιημένα σχέδια έλαβαν προέγκριση και υποβλήθηκαν στην πολεοδομική αρχή στις 7 Οκτωβρίου, με αριθμό αίτησης 180049-EA15, χωρίς η αίτηση να αποτελεί τελική άδεια.

Η διοίκηση του Hadassah Λεμεσού διαβεβαιώνει, επίσης, ότι δεν πραγματοποιήθηκε πλασμαφαίρεση σε ασθενή στο κέντρο. Υποστηρίζει ότι το σύστημα πλασμαφαίρεσης και η μονάδα οζονοθεραπείας δηλώθηκαν στο υπουργείο στις 26 Αυγούστου, ύστερα από συνάντηση της 4ης Αυγούστου για σχεδιαζόμενη ημερήσια φροντίδα. Κατά την ανακοίνωση, ο εξοπλισμός μεταφέρθηκε σε γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία, κάτι που επιθεωρητές επιβεβαίωσαν στις 29 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με υπουργική επιστολή της 16ης Οκτωβρίου, η οποία προσδιορίζει προϋποθέσεις μελλοντικής χρήσης.