Χωρίς ξεκάθαρη απάντηση για την πηγή μόλυνσης του νεογνού που νοσηλεύεται στο Μακάρειο Νοσοκομείο παραμένουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς τα νεότερα εργαστηριακά αποτελέσματα για τη λεγεωνέλλα δεν έδωσαν σαφείς ενδείξεις. Η διερεύνηση συνεχίζεται, με τα δείγματα που λήφθηκαν από την ιδιωτική μαιευτική κλινική της Λευκωσίας και την κατοικία της οικογένειας να υποβάλλονται σε περαιτέρω, πιο εξειδικευμένες αναλύσεις.
Λεγεωνέλλα: Δεν έδειξαν την πηγή οι εξετάσεις – Αναμονή για πιο εξειδικευμένες αναλύσεις
Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του βρέφους που εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου
Παρότι τα αποτελέσματα αναμένονταν χθες, Πέμπτη, δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί η προέλευση του βακτηρίου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να μεταθέτουν πλέον την ολοκλήρωση των εξετάσεων για την επόμενη εβδομάδα.
Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο μικροβιολόγος και μέλος της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης, Μιχάλης Μένδρης, ανέφερε ότι υπάρχουν προκαταρκτικά αποτελέσματα, τα οποία ωστόσο δεν επιτρέπουν ακόμη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Όπως εξήγησε, οι αναλύσεις συνεχίζονται τόσο στο δίκτυο ύδρευσης της κλινικής όσο και σε εκείνο της κατοικίας του νεογνού, με στόχο να διαπιστωθεί από πού προήλθε το βακτήριο.
Υπενθυμίζεται ότι οι αρχικές δειγματοληψίες είχαν καταδείξει παρουσία λεγεωνέλλας σε δύο σημεία του δικτύου ύδρευσης της κλινικής. Ωστόσο, η ανίχνευση του βακτηρίου δεν αρκεί από μόνη της για να αποδειχθεί ότι από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση μολύνθηκε το νεογνό. Για τον λόγο αυτό απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση και ακριβέστερη εργαστηριακή ταυτοποίηση.
Στο μεταξύ, το ιδιωτικό νοσηλευτήριο εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας, καθώς συνεχίζονται και οι έλεγχοι καταλληλότητας του δικτύου ύδρευσης. Παράλληλα, σε ισχύ παραμένει η αναστολή της σύμβασής του με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας, η οποία ενεργοποιήθηκε μετά την απόφαση του Υπουργείου Υγείας. Η αναστολή θα διατηρηθεί για όσο διάστημα παραμένει σε ισχύ το σχετικό διάταγμα για την άδεια λειτουργίας της κλινικής.
Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας του νεογνού, ο κ. Μένδρης ανέφερε ότι εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακάρειου Νοσοκομείου, με την κατάστασή του να παραμένει κρίσιμη αλλά σταθερή.
Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί άλλο κρούσμα που να συνδέεται με τη συγκεκριμένη κλινική, είτε σε νεογνό είτε σε ενήλικα.
Σύμφωνα με τον κ. Μένδρη, όσο περνούν οι ημέρες χωρίς την εμφάνιση νέου περιστατικού, τόσο ενισχύεται η εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξουν άλλα κρούσματα. Παράλληλα, όμως, η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται μέχρι να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μολύνθηκε το βρέφος.
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