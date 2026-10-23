Το άτμισμα κερδίζει έδαφος στα σχολεία- Ανησυχητικά στοιχεία για τη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων από ανηλίκους στην Κύπρο

Σύμφωνα με την έρευνα ESPAD 2024, το 15,1% των μαθητών ηλικίας 15–16 ετών χρησιμοποιεί καθημερινά ηλεκτρονικό τσιγάρο, έναντι 9,8% το 2019. Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς μαθητές της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας έχουν δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο τουλάχιστον μία φορά, ενώ το 8% είχε την πρώτη του επαφή πριν από τα 13 χρόνια.

Στην απάντηση του υπουργείου παρατίθενται επίσης στοιχεία της έρευνας HBSC 2021–2022, σύμφωνα με τα οποία το 38.2% των 15χρονων είχε χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό τσιγάρο τουλάχιστον μία φορά, ενώ το 7.7% κατατασσόταν στους συχνούς χρήστες. Το υπουργείο σημειώνει ότι η καθημερινή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου στην Κύπρο βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο των χωρών της έρευνας ESPAD.

Πρόληψη από το δημοτικό

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, το Υπουργείο Υγείας παραπέμπει στις δράσεις της Σχολιατρικής Υπηρεσίας και της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το πρόγραμμα «Εργαστήρι Ζωής», το οποίο εφαρμόζεται από το 2022 και απευθύνεται σε μαθητές από την Α΄ μέχρι τη Στ΄ Δημοτικού. Μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις και βιωματικά εργαστήρια επιδιώκεται η ενίσχυση της κριτικής σκέψης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τα παιδιά να αποφεύγουν το κάπνισμα και το άτμισμα.

Το πρόγραμμα αξιολογείται με ερωτηματολόγια πριν και μετά τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Παράλληλα, η Σχολιατρική Υπηρεσία παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική σε μαθητές που έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν καπνικά προϊόντα.

Παιδιά που επιθυμούν να διακόψουν το άτμισμα μπορούν να παραπέμπονται στις Υπηρεσίες Διακοπής Καπνίσματος, μέσω και της τηλεφωνικής γραμμής 1431.

Από τη φετινή σχολική χρονιά εφαρμόζεται επίσης νέα διαδικασία ελέγχου του σχολικού περιβάλλοντος, με ειδικό έντυπο μέσω του οποίου καταγράφονται τα μέτρα πρόληψης και εποπτείας που λαμβάνονται από τις σχολικές μονάδες.

Στο μικροσκόπιο γεύσεις και συσκευασίες

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις γεύσεις και στους τρόπους προώθησης των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Το υπουργείο επικαλείται στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, σύμφωνα με τα οποία υπάρχουν περίπου 16.000 διαφορετικές γεύσεις προϊόντων ατμίσματος και νικοτίνης.

Οι γλυκές και φρουτώδεις γεύσεις, οι πολύχρωμες συσκευασίες και η προώθηση μέσω κοινωνικών δικτύων και influencers αποτελούν παράγοντες που συνδέονται με την έναρξη και τη συνέχιση της χρήσης από εφήβους.

Το υπουργείο αναφέρει ότι ενδεχόμενοι πρόσθετοι περιορισμοί στις γεύσεις, στις συσκευασίες και στα ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης θα πρέπει να αξιολογηθούν στη βάση επιστημονικών δεδομένων και του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου.

Παράλληλα, η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων συμμετέχει κατά την περίοδο 2026–2028 στα ευρωπαϊκά προγράμματα RELIEF και SAFE, που στοχεύουν στην πρόληψη της χρήσης νέων καπνικών προϊόντων από παιδιά και εφήβους και στην ενίσχυση των πολιτικών ελέγχου του καπνο