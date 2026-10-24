Υπουργός Υγείας: Θα διερευνηθούν οι δυνατότητες πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου

Στις δράσεις πρόληψης περιλαμβάνονται τα δωρεάν πληθυσμιακά προγράμματα ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού και του παχέος εντέρου, οι εξετάσεις Παπανικολάου, καθώς και ο εμβολιασμός αγοριών και κοριτσιών κατά του ιού HPV.

Ο κ. Χαραλαμπίδης ανέφερε ότι ο Σύνδεσμος «Άρωμα Αγίας Νάπας - Φίλοι Πάρκου Γλυπτικής», διοργανώνοντας για δεύτερη φορά το συνέδριο, συνεχίζει μια αξιόλογη πρωτοβουλία. Όπως είπε, φέρνει την επιστημονική γνώση πιο κοντά στους πολίτες και δημιουργεί έναν χώρο όπου η ενημέρωση συνοδεύεται από τη δυνατότητα ερωτήσεων, συζήτησης και καλύτερης κατανόησης ενός ζητήματος που αφορά πολλές οικογένειες.

Η ενημέρωση, πρόσθεσε, αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους πολίτες να αξιοποιούν εγκαίρως τις δυνατότητες πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης. Παράλληλα με την ανάπτυξη των σχετικών δράσεων, σημείωσε, κάθε πολίτης χρειάζεται να γνωρίζει ποιοι έλεγχοι τον αφορούν, πού μπορεί να απευθυνθεί και πότε να προγραμματίσει την εξέτασή του.

Ο υπουργός τόνισε ότι η ευθύνη συνεχίζεται και μετά τη διάγνωση. Ο ασθενής, ανέφερε, χρειάζεται σαφή καθοδήγηση για τα επόμενα βήματα και τη βεβαιότητα ότι οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τη φροντίδα του συνεργάζονται μεταξύ τους.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπίδη, στη συγκεκριμένη ανάγκη ανταποκρίνεται η δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου. Η ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας και ο διορισμός του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου θέτουν τις βάσεις για καλύτερο συντονισμό και πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό.

Πρόσθεσε ότι η συστηματική αξιοποίηση των δεδομένων και η στήριξη της έρευνας αποσκοπούν στην πληρέστερη κατανόηση των αναγκών των ασθενών και στην ανάλογη οργάνωση των υπηρεσιών. Οι συνεργασίες του Υπουργείου με ευρωπαϊκούς φορείς ενισχύουν την προσπάθεια, διευρύνοντας την πρόσβαση στη γνώση και στις νέες εξελίξεις της ογκολογίας.

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι οι ίδιοι οι ασθενείς πρέπει να εισακούονται, ώστε η στήριξη που λαμβάνουν να είναι ουσιαστική.

«Για πολλά χρόνια, στο άκουσμα της λέξης “καρκίνος”, ο φόβος άφηνε ελάχιστο χώρο στην ελπίδα. Η πρόοδος της επιστήμης αλλάζει σταδιακά αυτή την εικόνα, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες αντιμετώπισης της νόσου. Δική μας ευθύνη είναι αυτή η πρόοδος να φτάνει στον ασθενή που τη χρειάζεται», είπε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Ο υπουργός εξέφρασε την ευχή το συνέδριο να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και να ενισχύσει τη συνεργασία όσων υπηρετούν, ο καθένας από τη θέση του, τη φροντίδα των ασθενών.