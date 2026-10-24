Ημερίδα «Ασπίδας Ζωής»: Στο επίκεντρο οι εξελισσόμενοι ορίζοντες στη θεραπεία των μεταβολικών νοσημάτων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, ο κ. Χαραλαμπίδης είπε ότι ο τίτλος της ημερίδας εκφράζει την κοινή προσδοκία η πρόοδος στη γνώση των κληρονομικών μεταβολικών νοσημάτων να συνοδεύεται από καλύτερη φροντίδα για τους ανθρώπους που ζουν με αυτά.

Συγχαίροντας το Σωματείο για την πρωτοβουλία να φέρει στην ίδια συζήτηση επιστήμονες από την Κύπρο και το εξωτερικό, ασθενείς και οικογένειες, σημείωσε ότι οι επιστημονικές εισηγήσεις και οι προσωπικές μαρτυρίες έχουν κοινό σημείο αναφοράς τις ανάγκες του ασθενούς και το πώς μπορεί να υπάρξει καλύτερη ανταπόκριση. «Η διάγνωση και η αντιμετώπιση των κληρονομικών μεταβολικών νοσημάτων απαιτούν εξειδικευμένη γνώση και συχνά μακροχρόνια παρακολούθηση», πρόσθεσε.

Στην Κύπρο, είπε, η προσπάθεια στηρίζεται σε σημαντικές επιστημονικές και κλινικές δομές. Η Κλινική Γενετικής και Ενδογενών Διαταραχών Μεταβολισμού του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ συμβάλλει στη διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών, ενώ το Τμήμα Βιοχημικής Γενετικής του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου είναι το Κέντρο Αναφοράς για την εργαστηριακή διερεύνηση των νοσημάτων στη χώρα. Όπως σημείωσε, το κλινικό και το εργαστηριακό έργο συμπληρώνουν το ένα το άλλο.

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία των ομάδων στην Κύπρο με εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού και αναγνώρισε την κατάρτιση και την αφοσίωση των επαγγελματιών που συμμετέχουν στην προσπάθεια.

«Η φαρμακευτική αγωγή, οι ειδικές διατροφικές ανάγκες και οι συχνές ιατρικές επισκέψεις απαιτούν καθημερινή οργάνωση από τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Γι’ αυτό η πρόσβαση στα κατάλληλα φάρμακα και στα εξειδικευμένα διατροφικά σκευάσματα χρειάζεται να συνδυάζεται με ψυχολογική υποστήριξη», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι το Υπουργείο εργάζεται για τη διασφάλιση της πρόσβασης και τον συντονισμό των υπηρεσιών, με στόχο να αντιμετωπίζονται συνολικά οι ανάγκες που δημιουργεί η νόσος τόσο για τον ασθενή όσο και για την οικογένειά του.

Η προστασία ενός ανθρώπου με κληρονομικό μεταβολικό νόσημα απαιτεί γνώση, θεραπεία και σταθερή φροντίδα, είπε ο κ. Χαραλαμπίδης. «Απαιτεί επίσης να στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια που αναλαμβάνει καθημερινά μεγάλο μέρος αυτής της προσπάθειας. Από τη δική μας πλευρά, οφείλουμε να συμβάλλουμε, ώστε αυτή η ασπίδα να είναι αντάξια της εμπιστοσύνης των ασθενών», πρόσθεσε.

Ο υπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για την επιμονή των ανθρώπων της «Ασπίδας Ζωής» να φέρνουν τις ανάγκες αυτές ενώπιον του Υπουργείου Υγείας. Το βάρος που σηκώνουν οι ασθενείς και οι οικογένειές τους πρέπει να γίνεται ελαφρύτερο χάρη στη δουλειά των αρμόδιων, ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ