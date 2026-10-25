Την ανάγκη συντονισμένων παρεμβάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του διαβήτη και της παχυσαρκίας, αλλά και τη σημασία της έρευνας και της συνεχούς κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας, υπογράμμισε το Σάββατο ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.
Χαραλαμπίδης: Συντονισμένες δράσεις για διαβήτη και παχυσαρκία
Την ανάγκη συντονισμένων παρεμβάσεων για την πρόληψη και τη φροντίδα ασθενών με διαβήτη και παχυσαρκία υπογράμμισε ο Υπουργός Υγείας στο 9ο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού.
Σε χαιρετισμό κατά την έναρξη του 9ου Συνεδρίου Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού, στο Mediterranean Beach Hotel στη Λεμεσό, ανέφερε ότι οι ενδοκρινικές και μεταβολικές παθήσεις αυξάνουν τις απαιτήσεις από τα συστήματα υγείας.
Ο διαβήτης και η παχυσαρκία αφορούν σημαντικό μέρος του πληθυσμού, σημείωσε, και χρειάζονται συντονισμένη δράση τόσο για την πρόληψη όσο και για τη φροντίδα μετά τη διάγνωση.
Όπως ανέφερε, το Υπουργείο Υγείας οφείλει να ανταποκρίνεται στις σχετικές ανάγκες με τον σχεδιασμό και την οργάνωση των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ πεδίο της Ενδοκρινολογίας, στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παιδιατρική και η αναπαραγωγική ενδοκρινολογία.
Η ανάπτυξη της Ενδοκρινολογίας στην Κύπρο ενισχύει τις δυνατότητες του Γενικού Συστήματος Υγείας, πρόσθεσε, επισημαίνοντας τη συμβολή των ενδοκρινολόγων στη διάγνωση, τη θεραπεία και την παρακολούθηση των ασθενών.
Ο κ. Χαραλαμπίδης τόνισε ακόμη ότι η συνεχής βελτίωση της φροντίδας προϋποθέτει επαφή με την επιστημονική πρόοδο. Η έρευνα και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, ανέφερε, συμβάλλουν στην αξιολόγηση νέων προσεγγίσεων και στην υπεύθυνη ενσωμάτωσή τους στην κλινική πράξη.
Για τη συνεργασία του Υπουργείου με επιστημονικούς φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, σημείωσε ότι τα ερευνητικά δεδομένα μαζί με την κλινική εμπειρία μπορούν να στηρίξουν τεκμηριωμένες επιλογές και καλύτερο σχεδιασμό των υπηρεσιών υγείας.
Αναφέρθηκε επίσης στη σχέση μεταξύ επαγγελματιών υγείας και ασθενών, τονίζοντας ότι η επιστημονική συνέπεια, η επικοινωνία και η συστηματική παρακολούθηση βοηθούν τους ασθενείς να κατανοούν καλύτερα την πάθησή τους και να συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα της υγείας τους.
Ο Υπουργός συνεχάρη την Ενδοκρινολογική Εταιρεία Κύπρου για τη διοργάνωση του συνεδρίου και ευχήθηκε επιτυχία στις εργασίες του.
Ο Πρόεδρος της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας Κύπρου, Νίκος Σκορδής, παρουσίασε το ευρύ φάσμα των ενδοκρινολογικών παθήσεων και επισήμανε ότι η έγκαιρη διάγνωση, η εξατομικευμένη θεραπεία και η συστηματική παρακολούθηση είναι σημαντικές για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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