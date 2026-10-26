Κίνδυνος θανάτου στα «girls parties» με Botox και «boys parties» με ενέσιμα κοκτέιλ - Στο νοσοκομείο νεαρή μετά από αλλεργική αντίδραση (ηχητικό)

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 και 97.6, στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά» με την Άντρη Δανιήλ, η διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, Έλενα Παναγιωτοπούλου, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν καταγγελίες, αναφέροντας μάλιστα περίπτωση νεαρής γυναίκας που χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο έπειτα από αλλεργική αντίδραση.

Η συγκεκριμένη καταγγελία βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ, όπως εξήγησε, η διεξαγωγή ελέγχων σε ιδιωτικές κατοικίες παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες.

«Δεν μπορούμε να μπούμε σε σπίτια» χωρίς ένταλμα

Σύμφωνα με την κ. Παναγιωτοπούλου, οι επιθεωρητές των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ελέγχους σε επαγγελματικά υποστατικά για τον εντοπισμό παράνομων φαρμακευτικών προϊόντων.

Η κατάσταση διαφοροποιείται όταν οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε σπίτια, καθώς απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία και δικαστικό ένταλμα, με την Αστυνομία να αναλαμβάνει τη διερεύνηση.

Όπως εξήγησε, η μεταφορά τέτοιων δραστηριοτήτων σε ιδιωτικούς χώρους καθιστά εξαιρετικά δύσκολο τον εντοπισμό και την τεκμηρίωση πιθανών παρανομιών.

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών δεν είναι απλώς ο εντοπισμός παραβάσεων, αλλά η πρόληψη περιστατικών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

«Εγώ θέλω να προλάβω», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την ανάγκη οι πολίτες να απευθύνονται σε κατάλληλους γιατρούς και να λαμβάνουν μόνο θεραπείες που επιτρέπονται στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Από τα Botox parties στα «κοκτέιλ ευεξίας»

Η διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές δεν περιορίζονται στο μπότοξ και στο υαλουρονικό οξύ των «girls parties».

Υπάρχουν επίσης τα λεγόμενα «boys parties», στα οποία προσφέρονται ενέσιμες βιταμίνες και διάφορα σκευάσματα ή κοκτέιλ ευεξίας, τα οποία παρουσιάζονται ως μέσα ενίσχυσης του οργανισμού.

Όπως τόνισε, το γεγονός ότι ένα προϊόν χαρακτηρίζεται βιταμίνη, συμπλήρωμα διατροφής ή φυτικό σκεύασμα δεν σημαίνει ότι είναι ακίνδυνο ή ότι μπορεί να χορηγείται χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται όταν τα σκευάσματα χορηγούνται παρεντερικά, δηλαδή με ένεση ή ενδοφλέβια και όχι από το στόμα.

Στις περιπτώσεις αυτές, όπως εξήγησε, απαιτείται η χρήση αδειοδοτημένων φαρμακευτικών προϊόντων, ώστε να διασφαλίζονται η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους.

Ακόμη και θανατηφόρα μια αλλεργική αντίδραση

Ιδιαίτερα αυστηρή ήταν η προειδοποίηση της κ. Παναγιωτοπούλου για τις πιθανές παρενέργειες των ενέσιμων θεραπειών, επισημαίνοντας ότι ακόμη και μια αλλεργική αντίδραση μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό περιστατικό.

«Η αλλεργική αντίδραση μπορεί να είναι πολύ σοβαρή», ανέφερε, εξηγώντας ότι σε ακραίες περιπτώσεις ενδέχεται να αποβεί ακόμη και θανατηφόρα.

Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν χρησιμοποιούνται φαρμακευτικά προϊόντα που δεν έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Κύπρο, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν μπορούν να εγγυηθούν την ποιότητα και την ασφάλειά τους.

Η διευθύντρια των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο παρουσίας τοξικών ουσιών σε μη ελεγμένα προϊόντα.

Εξήγησε, επίσης, ότι για τα αδειοδοτημένα φάρμακα υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης μέσω του αριθμού παρτίδας, ώστε, εάν εντοπιστεί πρόβλημα, να μπορούν να αποσυρθούν άμεσα.

Αντίθετα, όταν ένα φαρμακευτικό προϊόν κυκλοφορεί χωρίς να είναι γνωστό στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολος τόσο ο εντοπισμός όσο και η απόσυρσή του.

Πέντε καταγγελίες από την αρχή του χρόνου

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, η κ. Παναγιωτοπούλου αποκάλυψε ότι από την αρχή του 2026 έχουν υποβληθεί πέντε καταγγελίες για χρήση μη αδειοδοτημένων φαρμακευτικών προϊόντων σε επαγγελματικά υποστατικά.

Για τις δραστηριότητες σε ιδιωτικές κατοικίες δεν υπάρχουν αντίστοιχα συγκεντρωτικά στοιχεία, καθώς η διερεύνησή τους προϋποθέτει συγκεκριμένη καταγγελία και επαρκή τεκμηρίωση.

Αναφορικά με την περίπτωση της νεαρής γυναίκας που νοσηλεύτηκε μετά από αλλεργική αντίδραση, ανέφερε ότι η υπόθεση διερευνάται και απαιτείται η λήψη καταθέσεων και η στοιχειοθέτηση των γεγονότων.

Η ίδια υπογράμμισε ότι υπάρχει στενή συνεργασία των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών με την Αστυνομία για τη διερεύνηση ανάλογων υποθέσεων.

Καταλήγοντας, κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην υποβάλλονται σε ενέσιμες θεραπείες χωρίς προηγούμενη ιατρική συμβουλή, επιμένοντας ότι τόσο η χορήγηση όσο και τα χρησιμοποιούμενα φαρμακευτικά προϊόντα πρέπει να πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ασφάλειας και νομιμότητας.

Ακούστε όλη την παρέμβαση της Έλενας Παναγιωτοπούλου στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά»: