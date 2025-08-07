Απομακρυσμένος αλλά υπαρκτός για την Κύπρο ο κίνδυνος από τον ιό Τσικουνγκούνια

Απομακρυσμένο αλλά υπαρκτό θεωρεί τον κίνδυνο για εξάπλωση του ιού Τσικουνγκούνια ο καθηγητής Μοριακής Ιολογίας Πέτρος Καραγιάννης.

Μιλώντας στον «Π», ο Δρ Πέτρος Καραγιάννης ανέφερε ότι ο μόνος κίνδυνος να έρθει ο ιός στην Κύπρο είναι μέσω θετικού στον ιό άτομου ο οποίος έχει τσιμπηθεί από κουνούπι φορέα του ιού. Ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο από τα κουνούπια και όχι από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, στα συμπτώματα του ιού συμπεριλαμβάνονται ο κεφαλόπονος, ο πυρετός αλλά και ο πόνος στην μέση. Το άτομο που νοσεί από τον ιό καμπουριάζει λόγω του πόνου. Η ασθένεια διαρκεί για μια εβδομάδα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι περίπου το 30 με 40% όσων νοσούν αντιμετωπίζουν μακροχρόνιους πόνους στις κλειδώσεις.

Επιπρόσθετα, ο Δρ Πέτρος Καραγιάννης πρόσθεσε ότι η θνητότητα του συγκεκριμένου ιού δεν είναι μεγάλη (1 στα 1000 άτομα που νοσούν), και περισσότερο απέναντί του κινδυνεύουν τα παιδιά αλλά και οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Επισήμανε ότι, δεν υπάρχει ούτε φάρμακό ούτε εμβόλιο για την αντιμετώπισή του.

Συναγερμός στην Κίνα από 7.000 κρούσματα του ιού

Περισσότερα από 7.000 έχουν αναφερθεί στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ της Κίνας από τον προηγούμενο μήνα. Το γεγονός αυτό οδήγησε στη λήψη μέτρων παρόμοιων με αυτά που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Στην πόλη Φοσάν, η οποία έχει πληγεί περισσότερο, οι ασθενείς πρέπει να παραμείνουν στο νοσοκομείο, όπου τα κρεβάτια τους θα προστατεύονται με κουνουπιέρες. Μπορούν να πάρουν εξιτήριο μόνο αφού το τεστ βγει αρνητικό ή στο τέλος μιας εβδομάδας νοσηλείας.

Αν και σπάνια στην Κίνα, τα κρούσματα τσικουνγκούνια είναι συνηθισμένα στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία και σε μέρη της Αφρικής.

Εκτός από τη Φοσάν, τουλάχιστον 12 άλλες πόλεις στη νότια επαρχία Γκουανγκντόνγκ έχουν αναφέρει κρούσματα. Σχεδόν 3.000 κρούσματα αναφέρθηκαν μόνο την τελευταία εβδομάδα.

Την ίδια στιγμή στη Γαλλία εντοπίστηκαν 49 τοπικά μεταδιδόμενα κρούσματα με τη μεγαλύτερη συρροή να αφορά 13 περιστατικά ενώ στην Ιταλία, εντοπίστηκαν 2 επιβεβαιωμένα περιστατικά.