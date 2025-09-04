Φορείς προς υπ. Υγείας: «Ξεμένουμε από νοσηλευτές»

Η συνεχιζόμενη έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού στο κυπριακό σύστημα υγείας προκαλεί έντονη ανησυχία σε Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ), ιδιωτικά νοσοκομεία (ΠΑΣΙΝ) και γιατρούς (ΠΙΣ), οι οποίοι προειδοποιούν ότι η κατάσταση κινδυνεύει να μετατραπεί σε σοβαρό πρόβλημα για τους ασθενείς. «Ξεμείναμε από νοσηλευτές», ήταν το μήνυμα χθεσινής ανακοίνωσης που υπογράφουν οι τρεις φορείς, συνοδευόμενο από έκκληση προς την Πολιτεία και το Υπουργείο Υγείας να αναλάβουν δράση. Το πρόβλημα με την έλλειψη νοσηλευτών δεν προέκυψε τώρα, αφού το ίδιο το Υπουργείο Υγείας στα μέσα του 2024 είχε ανακοινώσει ότι από τον κλινικό χώρο υπολείπονται περί τους 460 νοσηλευτές, με τα όποια μέτρα έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής να μην έχουν επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, που δεν είναι άλλο από την αύξηση των νοσηλευτών.

«Θα κλείσουν κλίνες»

Μέσα από την ανακοίνωσή τους, ΟΕΒ, ΠΑΣΙΝ, ΠΙΣ εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση λήψης μέτρων που θα διασφάλιζαν την άμεση πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι, παρά την παραδοχή του προβλήματος από την Πολιτεία, «ουδείς προβαίνει στην προώθηση των αναγκαίων αποφάσεων και στην υλοποίηση των επιβαλλόμενων μέτρων», σημειώνουν, την ίδια στιγμή που προειδοποιούν ότι τα ιδιωτικά νοσοκομεία ενδέχεται να υποχρεωθούν σε απενεργοποίηση κλινών. Κάτι τέτοιο θα έχει ολέθριες συνέπειες για τους ασθενείς, μιας και κλείσιμο-μείωση κλινών σημαίνει καθυστερήσεις χειρουργικών επεμβάσεων και αύξηση των λιστών αναμονής. Η αβεβαιότητα στον χειρισμό των αιτημάτων και η καθυστέρηση στις προσλήψεις επηρεάζουν άμεσα τη λειτουργία των νοσοκομείων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Αυξημένο ενδιαφέρον αλλά…

Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Υγείας, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα, έχει προχωρήσει σε εκστρατεία ενημέρωσης για προσέλκυση νέων φοιτητών στις νοσηλευτικές σχολές, η οποία έφερε αύξηση του ενδιαφέροντος για σπουδές στη Νοσηλευτική. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι την προηγούμενη χρονιά οι εγγραφές πλησίασαν τους 200 φοιτητές (προηγούμενες χρονιές κυμαίνονταν από 80-100). Ωστόσο, μιλάμε για φοιτητές που σε 3-4 χρόνια θα είναι έτοιμοι για εργοδότηση, με την ανάγκη για άμεση εργοδότηση νοσηλευτών να μην μπορεί να καλυφθεί.

Συνδικαλιστικές... επιρροές

ΟΕΒ, ΠΑΣΙΝ, ΠΙΣ ζητούν, πέραν των μακροπρόθεσμων, τη λήψη και άμεσων μέτρων, όπως η βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθούνται για να επιτραπεί η εργοδότηση αποφοίτων πανεπιστημίων της χώρας μας, οι οποίοι με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορούν να εργαστούν, έρχονται στην Κύπρο, σπουδάζουν και στη συνέχεια φεύγουν. Η ανακοίνωση αφήνει αιχμές κατά της Πολιτείας, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζεται από στενά συνδικαλιστικά συμφέροντα. Οι φορείς επισημαίνουν ότι οι απαιτήσεις ορισμένων συνδικαλιστικών οργανώσεων για καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας περιορίζουν την εργοδότηση αποφοίτων που θα μπορούσαν να καλύψουν τα κενά.

Τι λέει ο υπουργός

Επί του θέματος είχε τοποθετηθεί στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός. Σε δηλώσεις του στον «Π» είχε αναφέρει πως «πέραν της εκστρατείας, αναζητούμε τρόπους ούτως ώστε πολίτες τρίτων χωρών, που έρχονται και σπουδάζουν Νοσηλευτική στην Κύπρο, να μπορούν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους να παραμείνουν και να εργαστούν στη χώρα μας. Μιλάμε για μερικές δεκάδες απόφοιτους κάθε χρόνο, οι οποίοι έχουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας, ωστόσο ο νόμος λέει ότι θα πρέπει να έχουν πέραν του πτυχίου και μεταπτυχιακό για να μπορούν να εργαστούν στην Κύπρο. Είμαστε σε συζητήσεις με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης προκειμένου να τροποποιηθεί η σχετική νομοθεσία και να μπορούν μόνο με το πρώτο πτυχίο, το οποίο αποκτούν από κάποιο κυπριακό πανεπιστήμιο, να εργάζονται σε νοσηλευτήρια στη χώρα μας πολίτες τρίτων χωρών».