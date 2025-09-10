Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Παναπεργία: Με προσωπικό ασφαλείας τα νοσηλευτήρια αύριο Πέμπτη

Ο ΟΚΥπΥ καλεί τους πολίτες να προσέρχονται στα νοσοκομεία μόνο σε περίπτωση ανάγκης .

Αύριο, η παναπεργία που εξαγγέλθηκε σε όλη την Κύπρο με αφορμή το ζήτημα της ΑΤΑ, αναμένεται να επηρεάσει και τη λειτουργία των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπο Χαριλάου, τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν με προσωπικό ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η φροντίδα στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), στις κλινικές για εσωτερικούς ασθενείς, καθώς και σε επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις. Ο κ. Χαριλάου σημείωσε στο politis.com.cy,  ότι το κοινό δεν θα μείνει χωρίς περίθαλψη για επείγουσες ανάγκες, ωστόσο αρκετές προγραμματισμένες επεμβάσεις θα αναβληθούν.

 «Θα διεκπεραιωθούν μόνο τα απολύτως αναγκαία και επείγοντα χειρουργεία», τόνισε, εξηγώντας πως οι ασθενείς που είχαν κληθεί για τακτικά χειρουργεία έχουν ήδη ενημερωθεί για την αναβολή και θα οριστούν νέες ημερομηνίες. Στο επίκεντρο της ανησυχίας βρίσκονται και οι εξωτερικές υπηρεσίες, καθώς η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται σε περιορισμένο βαθμό. Εργαστήρια, ακτινολογικά τμήματα και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες αναμένεται να επηρεαστούν, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις.

