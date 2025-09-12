Στον ΟΑΥ οι αποστολές ασθενών στο εξωτερικό- Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Αλλαγές φέρνει από τις 2 Οκτωβρίου 2025 η νέα διαδικασία που εισάγει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για την αποστολή δικαιούχων του ΓεΣΥ στο εξωτερικό με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Μέχρι σήμερα, τη διαχείριση είχε ο Τομέας Επιδοτούμενων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, όμως από τον Οκτώβριο ο ΟΑΥ αναλαμβάνει για πρώτη φορά τον πλήρη έλεγχο και συντονισμό. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΑΥ, δικαίωμα αίτησης έχουν μόνο οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ, για υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πλαίσιο του Συστήματος και δεν μπορούν να παρασχεθούν στην Κύπρο. Αιτίες μπορεί να είναι η έλλειψη εξειδίκευσης, εξοπλισμού, υποδομών ή η αδυναμία παροχής της υπηρεσίας σε εύλογο ιατρικά χρονικό διάστημα, ενώ τα αιτήματα από μη δικαιούχους ΓεΣΥ θα συνεχίσουν να εξετάζονται από το Υπουργείο Υγείας.

Τι δεν καλύπτει το ΓεΣΥ

Μέσω του ΓεΣΥ δεν θα αποστέλλονται στο εξωτερικό περιστατικά που αφορούν:

πειραματικές ή μη αναγνωρισμένες θεραπείες,

αποκλειστικά χορήγηση φαρμάκου,

τηλεϊατρική,

ή θεραπείες που έχουν ήδη παρασχεθεί (αναδρομικά).

Υπηρεσίες που μένουν στο Υπουργείο

Παρά την αλλαγή, ορισμένες κατηγορίες θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται από τον Τομέα Επιδοτούμενων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, ακόμη και για δικαιούχους ΓεΣΥ. Αυτές είναι:

εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις,

προσθετικά μέλη,

οφθαλμικές προθέσεις.

Πώς γίνεται η αίτηση

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά από Ειδικούς Ιατρούς μέσω του Συστήματος Πληροφορικής του ΓεΣΥ. Υποβολές απευθείας από δικαιούχους δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Η διαδικασία διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό σοβαρότητας του περιστατικού:

Κανονικά : αξιολόγηση εντός 15 ημερών.

: αξιολόγηση εντός 15 ημερών. Επείγοντα : αξιολόγηση εντός 4 ημερών.

: αξιολόγηση εντός 4 ημερών. Απειλητικά για τη ζωή: αξιολόγηση εντός 24 ωρών.

Επιλογή νοσηλευτηρίου

Ο ΟΑΥ έχει καταρτίσει κατάλογο συνεργαζόμενων νοσηλευτηρίων ανά πάθηση, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του ΓεΣΥ. Ο θεράπων ιατρός, σε συνεννόηση με τον ασθενή, μπορεί να δηλώσει προτίμηση νοσηλευτηρίου εντός ή εκτός καταλόγου.

Χωρίς προτίμηση: Ο ΟΑΥ επιλέγει το καταλληλότερο νοσηλευτήριο με το χαμηλότερο κόστος.

Με προτίμηση σε συνεργαζόμενο νοσηλευτήριο: γίνεται αποδεκτό αν το ίδρυμα αποδέχεται το ευρωπαϊκό έντυπο S2. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να υπάρξει μερική οικονομική επιβάρυνση του ασθενή.

Με προτίμηση εκτός καταλόγου: όλες οι διευθετήσεις γίνονται από τον ίδιο τον δικαιούχο και τον ιατρό του, με τον ΟΑΥ να καλύπτει μέρος του κόστους.

Οι εξαιρέσεις

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο ΟΑΥ καλύπτει εξ ολοκλήρου το κόστος και αναλαμβάνει όλες τις διευθετήσεις, ακόμα κι αν το επιλεγμένο νοσηλευτήριο δεν βρίσκεται στον κατάλογό του:

όταν είναι το μοναδικό διαθέσιμο για την παροχή υπηρεσίας,

όταν πρόκειται για σπάνια πάθηση σε διεθνές «κέντρο αναφοράς»,

όταν απαιτείται επανεξέταση (follow-up) σε νοσηλευτήριο που είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας στο παρελθόν.

Τι καλύπτει και τι όχι ο ΟΑΥ

Ο Οργανισμός καλύπτει τα κόστη της θεραπείας και της μεταφοράς ασθενών, περιλαμβανομένων αεροδιακομιδών όταν κριθεί απαραίτητο.

Δεν καλύπτονται, ωστόσο, τα έξοδα διαμονής και διατροφής ασθενών ή συνοδών, τα οποία εξακολουθούν να διαχειρίζονται μέσω του Υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο ειδικού σχεδίου οικονομικής αρωγής.

Ενημέρωση δικαιούχων

Οι δικαιούχοι μπορούν να παρακολουθούν την πορεία του αιτήματός τους μέσω της Πύλης Δικαιούχου στο ΓεΣΥ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΓεΣΥ στο 17000 ή να συμβουλεύονται τις Συχνές Ερωτήσεις στην ιστοσελίδα του Οργανισμού.