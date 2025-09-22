Σημαντικό βήμα η ψηφιακή τιμολόγηση φαρμάκων, είπε ο Υπ. Υγείας

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τις διαδικασίες τιμολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων στη χώρα μας, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός με αφορμή την έναρξη της νέας ψηφιακής πλατφόρμας για την τιμολόγηση φαρμάκων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Δαμιανός μιλώντας σε διάσκεψη Τύπου, στη Λευκωσία, σημείωσε ότι η τιμολόγηση των φαρμάκων είναι μια σύνθετη διαδικασία, μια διαδικασία που απαιτεί ακρίβεια, ταχύτητα και καθορισμό μίας «δίκαιης» τιμής για κάθε φαρμακευτικό προϊόν.

Από σήμερα, είπε, εφαρμόζεται επίσημα μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, μία νέα εφαρμογή που θα ψηφιοποιήσει πλήρως τη διαδικασία τιμολόγησης φαρμακευτικών προϊόντων, από την υποβολή και την αναθεώρηση, έως την έγκριση και την ετοιμασία των τιμοκαταλόγων.

Αυτή η πλατφόρμα, ανέφερε, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τόσο τους εσωτερικούς χρήστες όσο και τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου. Για τις εταιρείες σημαίνει ταχύτερη επεξεργασία αιτήσεων, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και μειωμένο διοικητικό φόρτο, σημείωσε λέγοντας ότι η υποβολή αιτημάτων τιμολόγησης γίνεται πιο εύκολη, πιο απλή και πιο γρήγορη. «Καταργείται η προσκόμιση εγγράφων σε έντυπη μορφή και η επικοινωνία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας, αντί μέσω επιστολών ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για το Υπουργείο, επιτρέπει ακριβέστερη παρακολούθηση, μεγαλύτερη συνέπεια και καλύτερη λήψη αποφάσεων».

Αυτό το σύστημα υποστηρίζει την ευρύτερη αποστολή, δήλωσε, τη διασφάλιση δίκαιης και έγκαιρης πρόσβασης σε οικονομικά προσιτά, υψηλής ποιότητας φάρμακα.

«Η ψηφιακή πλατφόρμα θα επιτρέψει πιο ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ του Υπουργείου και των φαρμακευτικών εταιρειών, συμβάλλοντας στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και στην αύξηση της εμπιστοσύνης στη διαδικασία τιμολόγησης».

Για τη χρήση της νέας εφαρμογής θα ενημερώσουν, ανέφερε, οι ομάδες υποστήριξής και θα συνεργαστούν στενά μαζί με τις εταιρείες για να διασφαλίσουν μια ομαλή μετάβαση. Αυτό είναι ένα ζωντανό σύστημα και θα συνεχίσουμε να το βελτιώνουμε με βάση την εμπειρία μας, αλλά και τα δικά σας σχόλια, κατέληξε ο Υπουργός Υγείας.

