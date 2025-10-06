ΠΑΣΥΚΙ: Υπέρβαση εξουσίας οι έλεγχοι Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε νοσοκομεία για εφημερεύοντες ιατρούς

Έντονη αντίδρασή εκφράζει η Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι.) καταγγέλλοντας «πρωτοφανή» μεταμεσονύκτιο έλεγχο από λειτουργούς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στα Γενικά Νοσοκομεία Λευκωσίας και Λεμεσού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Συντεχνίας, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την «επαλήθευση παρουσίας» των εφημερευόντων ιατρών, γεγονός που η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι. χαρακτηρίζει ως κατάφωρη υπέρβαση εξουσίας και προσβολή της αξιοπρέπειας των ιατρών.

Η Συντεχνία καταγγέλλει επίσης την «εκκωφαντική σιωπή» του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), την οποία ερμηνεύει ως σιωπηρή αποδοχή των πρακτικών και ζητά από τη διοίκηση του Οργανισμού να τοποθετηθεί άμεσα.

«Ποιος έδωσε εντολή στους λειτουργούς να ζητούν ταυτότητες γιατρών και πρόσβαση σε ιατρικά δεδομένα; Ποιες πρόνοιες της εθνικής ή ευρωπαϊκής νομοθεσίας το επιτρέπουν;» διερωτάται η ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι., κάνοντας λόγο για θεσμική αυθαιρεσία που πλήττει το κύρος των δημοσίων νοσηλευτηρίων και την εμπιστοσύνη στο σύστημα υγείας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται, επίσης, πως οι γιατροί αναμένουν επί πέντε χρόνια απαντήσεις για το εργασιακό τους καθεστώς και υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε παρόμοια παρέμβαση στο μέλλον θα θεωρηθεί ως casus belli, δηλώνοντας: «Οι ιατροί δεν θα επιτρέψουν την απαξίωση του λειτουργήματός τους».

Πηγή: ΚΥΠΕ