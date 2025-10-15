Αποστολές ασθενών: Επτά μέρες, 60 αιτήματα

Περί τα 60 αιτήματα για αποστολές ασθενών στο εξωτερικό μέσω του ΓεΣΥ έχουν ήδη φτάσει ενώπιον του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της στον «Π» η ανώτερη λειτουργός του ΟΑΥ, Μόνικα Κυριάκου, από τις 2 Οκτωβρίου 2025, ημέρα κατά την οποία ο Οργανισμός ανέλαβε και επίσημα τις αποστολές δικαιούχων του ΓεΣΥ στο εξωτερικό, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερα από 45 αιτήματα, ενώ άλλα 13 αφορούν ασθενείς που υπέβαλαν αίτημα στο Υπουργείο Υγείας και στη συνέχεια, λόγω της αλλαγής σκυτάλης, το αίτημά τους μεταφέρθηκε και εξετάζεται από τον ΟΑΥ. Σύμφωνα με την κ. Κυριάκου, ένα μεγάλο ποσοστό των αιτημάτων αφορά περιστατικά απειλητικά για τη ζωή των ασθενών, όπου η μεταφορά επιβάλλεται να γίνει εντός επτά ημερών, ενώ υπήρξε και περιστατικό που, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, έπρεπε η αποστολή να γίνει εντός 24 ωρών.

Η ίδια ανέφερε ότι υπήρξε περίπτωση παιδιού που έπρεπε εντός 24 ωρών να μεταφερθεί στη Γαλλία, με τις διαδικασίες να κινούνται άμεσα και το παιδί να λαμβάνει έγκαιρα την απαραίτητη φροντίδα. Παράλληλα, όπως εξήγησε, υπάρχουν περιστατικά που δεν μπορούν να τύχουν χειρισμού εντός Κύπρου και πρέπει να σταλούν άμεσα στο εξωτερικό, όπως η περίπτωση εγκύου που χρειάζεται χειρουργική επέμβαση για το αγέννητο παιδί της. Πρόσθεσε ότι μέχρι στιγμής η διαδικασία αποστολής ασθενών μέσω του ΓεΣΥ κυλά ομαλά, ενώ το μοναδικό πρόβλημα αφορά τη μη εξοικείωση των γιατρών με την υποβολή αιτημάτων προς τον ΟΑΥ, γεγονός που προκαλεί μικρές καθυστερήσεις.

Οι διαδικασίες

Σχετικά με τις αποστολές που καλύπτει ο ΟΑΥ, η κ. Κυριάκου διευκρίνισε ότι δικαίωμα υποβολής αιτήματος για λήψη υπηρεσιών φροντίδας υγείας έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι δικαιούχοι του ΓεΣΥ, όταν το αίτημα αφορά υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΓεΣΥ αλλά δεν μπορούν να παρασχεθούν στην Κύπρο λόγω έλλειψης εξειδίκευσης, εξοπλισμού ή υποδομών, ή δεν μπορούν να παρασχεθούν εντός χρονικού διαστήματος ιατρικά αιτιολογημένου. Επιπλέον, ο Οργανισμός έχει καθορίσει τις υπηρεσίες για τις οποίες δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος, όπως πειραματικές θεραπείες, υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί κατά την υποβολή του αιτήματος, τηλεϊατρική ή αποκλειστικά χορήγηση φαρμάκου.

Η κ. Κυριάκου τόνισε ότι ορισμένα αιτήματα θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται από τον Τομέα Επιδοτούμενων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας, ακόμα και για δικαιούχους του ΓεΣΥ, κυρίως για εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, προσθετικά μέλη και οφθαλμικές προθέσεις. Αιτήματα για μη δικαιούχους του ΓεΣΥ θα συνεχίσουν επίσης να διαχειρίζονται από το υπουργείο.

Η διαδικασία που έχει καθοριστεί από τον Οργανισμό περιλαμβάνει διαφοροποιήσεις σε σχέση με αυτή που ακολουθούσε μέχρι σήμερα το υπουργείο, όπως ο τρόπος υποβολής αιτημάτων μόνο από ειδικούς γιατρούς συμβεβλημένους με το ΓεΣΥ μέσω του Συστήματος Πληροφορικής, ο καθορισμός καταλόγου συνεργαζόμενων νοσηλευτηρίων στο εξωτερικό, η δημιουργία καταλόγου εμπειρογνωμόνων για αξιολόγηση των αιτημάτων και η λειτουργία γραμμής άμεσης επικοινωνίας 24/7 για αιτήματα απειλητικά για τη ζωή.

Όσον αφορά την αξιολόγηση των αιτημάτων, η κ. Κυριάκου επισήμανε η ταχύτητα αξιολόγησής τους είναι κάτι που δοκιμάζεται τώρα το πρώτο διάστημα, με την περίοδο αυτή να είναι μεταβατική. Για τη διευκόλυνση και την άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο Οργανισμός έχει διαχωρίσει τα περιστατικά σε κανονικά, επείγοντα και απειλητικά για τη ζωή και έχει θέσει σε λειτουργία δομημένη διαδικασία για τα τελευταία. Ο καθορισμός καταλόγου εμπειρογνωμόνων συμβάλλει στην ταχύτερη αξιολόγηση χωρίς ανάγκη προγραμματισμένων συνεδριάσεων. Η πλήρης και σωστή πληροφόρηση από τον θεράποντα γιατρό παραμένει επίσης κρίσιμη για την ταχύτητα της διαδικασίας.

Αξιολογούνται νοσηλευτήρια

Η κ. Κυριάκου ανέφερε ότι ο κατάλογος συνεργαζόμενων νοσηλευτηρίων στο εξωτερικό καταρτίστηκε μετά από έρευνα και συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η διαθεσιμότητα εξειδικευμένων υπηρεσιών, η ταχύτητα ανταπόκρισης και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών. Αξιοποιήθηκε η εμπειρία του Τομέα Επιδοτούμενων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας και τα δεδομένα των τελευταίων 2-3 ετών. Ο κατάλογος περιλαμβάνει νοσηλευτήρια σε ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, αλλά και ιδιωτικά εντός και εκτός ΕΕ, και είναι δυναμικός, με συνεχόμενη παρακολούθηση και πιθανές προσθήκες ή διαγραφές.

Όσον αφορά την ανατροφοδότηση των ασθενών, εξήγησε ότι η καταγραφή των εμπειριών τους αποτελεί σημαντικό κριτήριο για τον Οργανισμό. Υπάρχει ήδη δυνατότητα καταγραφής ανατροφοδότησης για υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας και Τμημάτων Επειγόντων, και σύντομα θα επεκταθεί και για τους δικαιούχους που λαμβάνουν υπηρεσίες στο εξωτερικό, καθώς και από τους θεράποντες γιατρούς. Με αυτόν τον τρόπο, ο Οργανισμός θα αξιολογεί συνεχώς τις υπηρεσίες των συνεργαζόμενων νοσηλευτηρίων. Η κ. Κυριάκου τόνισε ότι η διαφάνεια και η αμεροληψία ήταν κύριο μέλημα κατά τη σχεδίαση της ανάληψης των καθηκόντων. Εξηγεί ότι έχουν θεσπιστεί μέτρα όπως: υποβολή αιτημάτων μέσω του Συστήματος Πληροφορικής με πλήρη ιχνηλάτηση, προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης, ανωνυμοποίηση στοιχείων δικαιούχων και αιτούντων, και διαφύλαξη στοιχείων εμπειρογνωμόνων από αρμόδιους λειτουργούς. Τα μέτρα αξιολογούνται τακτικά και αναβαθμίζονται όπου χρειάζεται.