Νέο νομοσχέδιο: Γιατρός στην Κύπρο με αναγνώριση και στην Ελλάδα

Κύπριος γιατρός που εκπαιδεύεται στην Κύπρο θα μπορεί να αναγνωρίζεται ισότιμα στην Ελλάδα, την ίδια στιγμή που γιατροί που εκπαιδεύονται στην Ελλάδα η ειδικότητά τους θα αναγνωρίζεται αυτόματα στην Κύπρο, χωρίς πρόσθετες διαδικασίες. Πρόκειται για ρύθμιση που περιλαμβάνεται στους «Περί Ιατρών (Ειδικά Προσόντα) (Τροποποιητικούς) Κανονισμούς του 2025», οι οποίοι τέθηκαν την Πέμπτη ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας για συζήτηση επί της αρχής. Την ερχόμενη εβδομάδα αρχίζει η κατ' άρθρον συζήτηση με απώτερο σκοπό το νομοσχέδιο να οδηγηθεί ενώπιον της ολομέλειας της Βουλής για ψήφισμα.

Το νομοσχέδιο στοχεύει στην ευθυγράμμιση του κυπριακού συστήματος παραχώρησης τίτλων ιατρικής ειδικότητας με το ελληνικό, στη βάση διακρατικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών. Με τη νέα ρύθμιση, θεσμοθετείται επίσημα η αντιστοίχιση όλων των ιατρικών ειδικοτήτων Ελλάδας και Κύπρου, ώστε να εφαρμόζονται κοινά κριτήρια διάρκειας εκπαίδευσης, αξιολόγησης και περιεχομένου προγραμμάτων.

Η ρύθμιση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ιατρική εκπαίδευση των Κυπρίων είναι στενά συνδεδεμένη με την Ελλάδα. Διαχρονικά, αρκετοί Κύπριοι γιατροί σπουδάζουν σε ελληνικά πανεπιστήμια και αποκτούν εκεί την ειδικότητά τους, ενώ τα τελευταία χρόνια, μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ, έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός Ελλήνων γιατρών που εργάζονται στην Κύπρο. Το νέο πλαίσιο διευκολύνει τη μετακίνηση επαγγελματιών και από τις δύο πλευρές, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια ή καθυστερήσεις στην αναγνώριση προσόντων.

Αναπροσαρμογή προγραμμάτων

Στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής των προγραμμάτων εκπαίδευσης για τις ιατρικές ειδικότητες στην Κύπρο, η διάρκεια εκπαίδευσης αλλάζει ώστε να εναρμονιστεί πλήρως με τα αντίστοιχα προγράμματα στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στην Παθολογία η διάρκεια του προγράμματος σπουδών αυξάνεται από 4 σε 5 έτη, στη Χειρουργική από 5 σε 6 έτη, Παιδιατρική από 4 σε 5 έτη, Νευρολογία από 3 σε 4 έτη και Καρδιολογία από 4 σε 5 έτη, με την προσθήκη πρακτικής εμπειρίας σε επείγοντα περιστατικά καρδιολογίας.

Νέες ειδικότητες

Παράλληλα, οι νέοι κανονισμοί εισάγουν και νέες ιατρικές ειδικότητες και υποειδικότητες, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της ιατρικής επιστήμης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Επεμβατική Ακτινολογία, η Ιατρική Γενετική, η Παιδοενδοκρινολογία και η Επεμβατική Καρδιολογία -τομείς που μέχρι σήμερα δεν είχαν θεσμική αναγνώριση στην Κύπρο.

Οι τροποποιητικοί κανονισμοί καθιερώνουν επίσης μηχανισμό πιστοποίησης των εκπαιδευτικών κέντρων και εποπτείας της ειδίκευσης. Κάθε νοσοκομείο που παρέχει εκπαίδευση ειδικότητας θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια υποδομών και προσωπικού, ενώ θα ορίζεται επόπτης εκπαίδευσης για κάθε ειδικότητα.