Στα φαρμακεία των ελεύθερων περιοχών για να βρουν φάρμακα οι Τουρκοκύπριοι

H έλλειψη φαρμάκων που πλήττει την Τουρκία επηρεάζει και τα κατεχόμενα με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μην μπορούν να βρουν φάρμακα για ασθένειες της καρδιάς και για αντιμετώπιση του καρκίνου, καθώς και ορισμένα παυσίπονα, και σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο συρρέουν στα φαρμακεία στις ελεύθερες περιοχές.

Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Ντιαλόγκ, η φαρμακοποιός Ντικλέ Τεκινέρ, πρώην «πρόεδρος» του «συνδέσμου φαρμακοποιών» δήλωσε ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη φαρμάκων στην Τουρκία, η οποία επηρεάζει και τη «βόρεια Κύπρο» και πως σε έλλειψη βρίσκονται φάρμακα για την καρδιά, τον καρκίνο και την αρτηριακή πίεση, καθώς και τα αντιβιοτικά και τα παυσίπονα. Εξέφρασε δε την λύπη της για το γεγονός ότι οι προειδοποιήσεις μήνες νωρίτερα από τον «σύλλογο φαρμακοποιών» αγνοήθηκαν.

Οι ελλείψεις, είπε, αφορούν «ελεγχόμενα φάρμακα, αντικαταθλιπτικά, φάρμακα για την καρδιά, την αρτηριακή πίεση, φάρμακα για τον καρκίνο, διαβήτη, οφθαλμικές σταγόνες, αντιβιοτικά, παυσίπονα, φάρμακα για τον διαβήτη και πολλά άλλα».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, όσοι περνάνε στις ελεύθερες περιοχές για να αγοράσουν τα φάρμακα έχουν πρόβλημα με την συνταγογράφηση, αφού τα ε/κ φαρμακεία απαιτούν ιατρική συνταγή, ιδίως για φάρμακα για τον καρκίνο και αντιβιοτικά, και δεν δέχονται συνταγές από Τ/κ γιατρούς.

Η κ. Τακινέρ δήλωσε ότι ο κύριος λόγος για την έλλειψη προέρχεται από την Τουρκία, από όπου ένα σημαντικό μέρος των φαρμάκων εισάγεται. Εξήγησε ότι η τουρκική Κυβέρνηση εξακολουθεί να καταβάλλει πληρωμές στη φαρμακευτική βιομηχανία με ισοτιμία 21 ΤΛ ανά ευρώ και η φαρμακευτική βιομηχανία έχει είτε περιορίσει είτε σταματήσει εντελώς την παραγωγή φαρμάκων.

Η φαρμακευτική βιομηχανία δεν είναι πρόθυμη να παράγει με την ισοτιμία των 21 ΤΛ, προκαλώντας έλλειψη φαρμάκων στην Τουρκία και έμμεσα στο ψευδοκράτος, όπως είπε, λέγοντας ότι τουλάχιστον 300 είδη φαρμάκων δεν είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στην Τουρκία.

Ο τ/κ «φαρμακευτικός σύνδεσμος», ανέφερε, έχει προειδοποιήσει το «υπουργείο υγείας» για επικείμενη κρίση, αλλά δεν λήφθηκε υπόψην. Η λύση, πρόσθεσε, είναι να απευθυνθούν και σε άλλες αγορές, όπως η «νότια Κύπρος» - όπως αναφέρθηκε στην Κυπριακή Δημοκρατία - και η ΕΕ, «αλλά κανείς δεν ακούει. Οι γιατροί, οι ασθενείς και οι φαρμακοποιοί είναι αβοήθητοι. Η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη γι' αυτό».

Η φαρμακοποιός δήλωσε ότι οι ασθενείς υποφέρουν και οι θεραπείες τους μένουν ημιτελείς και τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την επίλυση της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης.

