Παιδοχειρούργος ήθελε να δώσει οδηγίες στην παιδίατρο του ΤΑΕΠ του ΓΝ Λευκωσίας για να ράψει το παιδί μου από το τηλέφωνο

Σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας και την ετοιμότητα του Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας εγείρει καταγγελία μητέρας, η οποία περιγράφει πολύωρη καθυστέρηση στη φροντίδα του 2,5 ετών παιδιού της μετά από τραυματισμό στο κεφάλι.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της 24ης Οκτωβρίου, όταν το παιδί τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε άμεσα στο ΓΝ Λευκωσίας με αιμορραγία. Σύμφωνα με την επιστολή της μητέρας, το παιδί εξετάστηκε από παιδίατρο, ο οποίος διαπίστωσε ότι το τραύμα απαιτούσε ράμματα. Ωστόσο, όπως αναφέρει, ενημερώθηκε ότι ο ίδιος δεν μπορούσε να προχωρήσει στη ραφή και έπρεπε να κληθεί παιδοχειρουργός. Ενόσω η μητέρα μαζί με το παιδί ανέμεναν τον παιδοχειρουργό να εμφανιστεί, όπως καταγράφει στην καταγγελία της, άκουσε τηλεφωνική επικοινωνία της παιδιάτρου με τον παιδοχειρουργό, ο οποίος φαίνεται να της είπε να κάνει η ίδια τα ράμματα. Όταν η παιδίατρος είπε ότι δεν γνωρίζει, σύμφωνα πάντα με τα όσα καταγγέλλει η μητέρα, ο παιδοχειρουργός φέρεται να της είπε να αναλάβει εκείνη να κάνει τα ράμματα και θα την καθοδηγούσε ο ίδιος από το τηλέφωνο. Στην επιστολή, με παραλήπτες ΟΚΥπΥ και Υπουργείο Υγείας, η μητέρα θέτει ζητήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων γιατρών κατά την εφημερία, την οργάνωση του ΤΑΕΠ και τον βαθμό ετοιμότητας για παρόμοια περιστατικά.

Καταγγελία και για ιδιωτικό ΤΑΕΠ

Ο «Π» επικοινώνησε με τη μητέρα, η οποία, αφού μας ζήτησε όπως διατηρήσουμε την ανωνυμία της, ανέφερε ότι πριν πάρει το παιδί στο ΤΑΕΠ του Δημοσίου, επικοινώνησε τηλεφωνικώς με ιδιωτικό νοσηλευτήριο, όπου, αφού τους ενημέρωσε για τον τραυματισμό του παιδιού, της ανέφεραν ότι δεν αναλαμβάνουν παιδιατρικά περιστατικά και της συστήθηκε να παραμείνει στο δημόσιο νοσοκομείο. «Όταν είδαμε στο δημόσιο που πήγαμε ότι δεν ερχόταν παιδοχειρούργος, επικοινώνησα με την παιδίατρο του παιδιού, η οποία μεσολάβησε για να μας δεχθεί ο ειδικός στο ιδιωτικό. Όπως υποστηρίζει η μητέρα, το ιδιωτικό νοσηλευτήριο, στο ΤΑΕΠ του οποίου είχαν απευθυνθεί προηγουμένως τηλεφωνικώς, τελικά αποδέχτηκε την εισαγωγή του παιδιού για ράμματα, «μόνο αφού η παιδίατρος του ΓΝ Λευκωσίας διαβεβαίωσε ότι τα αντανακλαστικά του παιδιού ήταν φυσιολογικά και δεν υπήρχε κίνδυνος νευρολογικού προβλήματος».

Ζητά εξηγήσεις ο ΟΚΥπΥ

Σε δηλώσεις του στον «Π», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπος Χαριλάου, ανέφερε ότι η καταγγελία διερευνάται και έχουν ήδη ζητηθεί διευκρινίσεις από τους εφημερεύοντες παιδιάτρους. Όπως πρόσθεσε, ζητήθηκαν εξηγήσεις και για το γεγονός ότι στο ΓΝ Λευκωσίας λειτουργεί Κέντρο Τραύματος με ενεργή εφημερία, με έμπειρους ιατρούς στο ΤΑΕΠ που θα μπορούσαν να διαχειριστούν το περιστατικό.