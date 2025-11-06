Η Κύπρος στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως σε καισαρικές - Εθνική εκστρατεία για φυσιολογικό τοκετό

Τα ποσοστά καισαρικών τομών έχουν παρουσιάσει ανησυχητική αύξηση στην Κύπρο τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, με την Κύπρο να καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη και διεθνώς, όπως αναδεικνύεται και από τα στοιχεία της Euro-Peristat για το 2019.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής, το ΓΤΠ ανακοινώνει την έναρξη της ετήσιας εκστρατείας προώθησης του φυσιολογικού τοκετού και πρόληψης της προωρότητας: «Φυσιολογικός τοκετός: Το θαύμα της ζωής… φυσιολογικά!» και ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού, αλλά και των επαγγελματιών υγείας, για την αξία του φυσιολογικού τοκετού και της πρόληψης των πρόωρων γεννήσεων στην Κύπρο.

Αναφέρεται ότι, τα ποσοστά καισαρικών τομών έχουν παρουσιάσει ανησυχητική αύξηση τα τελευταία χρόνια, αγγίζοντας το 60% το 2022, με τις προγραμματισμένες καισαρικές να ανέρχονται στο 41% και τις επείγουσες στο 19%, ενώ το 2023 το 60.7%, με τις προγραμματισμένες καισαρικές να ανέρχονται στο 41% και τις επείγουσες στο 20% (Μονάδα Παρακολούθησης Υγείας-ΜΠΥ).

Σε σχέση με την προωρότητα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι, αποτελεί σημαντική πρόκληση για τη δημόσια υγεία αφού σύμφωνα με τον ΠΟΥ, περισσότερα από 15 εκατ. βρέφη γεννιούνται πρόωρα κάθε χρόνο, αριθμός που βαίνει αυξανόμενος. Τα πρόωρα νεογνά αντιμετωπίζουν συχνότερα προβλήματα υγείας, απαιτούν εντατική και μακροχρόνια φροντίδα, ενώ οι οικογένειές τους επιβαρύνονται ψυχικά, κοινωνικά και οικονομικά.

Στην Κύπρο, τα ποσοστά προωρότητας είναι πολύ υψηλά, 12,8% το 2022 και 12,9% το 2023 (ΜΠΥ), σύμφωνα και πάλι με την τελευταία Ευρωπαϊκή Έκθεση Περιγεννητικής Υγείας της Euro-Peristat για το 2019, προστίθεται.

Η εκστρατεία, διοργανώνεται από Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) και φιλοδοξεί να αναδείξει τη σημασία του φυσιολογικού τοκετού ως της φυσικής και πρωταρχικής μεθόδου γέννησης, τονίζοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα κάθε γυναίκας να ενημερώνεται σωστά και να έχει την ευκαιρία ενός τοκετού που ταιριάζει στην περίπτωσή της, με βάση τις συγκεκριμένες προσωπικές και ιατρικές της ανάγκες.

Αναφέρεται ακόμα ότι, ο φυσιολογικός τοκετός, στηριζόμενος σε εκτενή επιστημονική τεκμηρίωση, προσφέρει σημαντικά οφέλη ενώ η καισαρική τομή, απαραίτητη και σωτήρια σε πολλές περιπτώσεις, δεν παύει να αποτελεί χειρουργική επέμβαση με πιθανές επιπλοκές και γι’ αυτό συνιστάται να εφαρμόζεται αποκλειστικά όταν αυτό επιβάλλεται από ιατρικούς λόγους.

Η αυξημένη συχνότητα πρόωρων τοκετών και καισαρικών τομών επιφέρει επιπτώσεις όχι μόνο στην υγεία των γυναικών και των παιδιών, αλλά και στο ίδιο το σύστημα υγείας, δημιουργώντας πιέσεις στους διαθέσιμους πόρους, στις νοσοκομειακές δομές και στο ανθρώπινο δυναμικό.

«Το όραμα της Εθνικής Στρατηγικής είναι ξεκάθαρο: να διασφαλίσουμε υγιείς αρχές για κάθε νέα ζωή και να ενισχύσουμε το δικαίωμα κάθε γυναίκας σε μια ασφαλή, ενημερωμένη και υποστηριζόμενη εμπειρία τοκετού. Η επίτευξη αυτού του στόχου απαιτεί συλλογική προσπάθεια, διατομεακή συνεργασία και ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων: επαγγελματιών υγείας, κρατικών φορέων, κοινωνικών οργανώσεων και, φυσικά, των ίδιων των γυναικών», αναφέρεται τέλος.

ΚΥΠΕ