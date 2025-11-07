Σε τελικό στάδιο η διαβούλευση για το νέο πλαίσιο συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η διαβούλευση του ΠΙΣ με τις Επιστημονικές Εταιρείες για το Νέο Πλαίσιο Κανονισμών Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης, αναφέρει ο Σύλλογος σε ανακοίνωση που εκδόθηκε την Παρασκευή.

Αναφέρει ότι η διαβούλευση ξεκίνησε στις 30/10 με τις Επιστημονικές Εταιρείες, τους Τοπικούς Ιατρικούς Συλλόγους και άλλους εμπλεκόμενους φορείς, με θέμα το νέο πλαίσιο Κανονισμών για τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (Σ.Ι.Ε.), στη βάση της πρόσφατης τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας που καθιστά τη συμμετοχή των ιατρών σε δραστηριότητες Σ.Ι.Ε. υποχρεωτική και συνδεδεμένη με την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Ο ΠΙΣ αναφέρει ότι στόχος της εκδήλωσης ήταν να ακουστούν και να καταγραφούν όλοι οι προβληματισμοί και οι εισηγήσεις των Επιστημονικών Εταιρειών ώστε οι νέοι Κανονισμοί να ρυθμίζουν με δίκαιο, επιστημονικά τεκμηριωμένο και προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της Κύπρου, τρόπο τη Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση στον τόπο μας.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος του ΠΙΣ, Δρ Πέτρος Αγαθαγγέλου, παρουσίασε το θεσμικό υπόβαθρο και τον ρόλο του ΠΙΣ, ο οποίος πλέον κατοχυρώνεται νομικά ως ο αρμόδιος φορέας έγκρισης και μοριοδότησης όλων των δραστηριοτήτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Κύπρο.

Ο Δρ Γιώργος Μιλτιάδου, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής και Σ.Ι.Ε. του ΠΙΣ, παρουσίασε αναλυτικά το νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κινηθούν οι Κανονισμοί, βασισμένο στα πρότυπα και τα κριτήρια της UEMS–EACCME (European Union of Medical Specialists – European Accreditation Council for Continuing Medical Education), τα οποία καθορίζουν με σαφήνεια την επιστημονική εγκυρότητα, τους μαθησιακούς στόχους και την τεκμηρίωση της συμμετοχής των ιατρών.

Ο νομικός σύμβουλος του ΠΙΣ, Θανάσης Κορφιώτης προέβη σε μια εκτενή ενημέρωση για τις νομικές πρόνοιες και απάντησε σε σχετικά ερωτήματα των παρευρισκομένων.

Η διαβούλευση περιλάμβανε ανταλλαγή απόψεων, απάντηση ερωτημάτων και καταγραφή εισηγήσεων, οι οποίες θα μελετηθούν από την Επιτροπή Σ.Ι.Ε. ενόψει της διαμόρφωσης του τελικού κειμένου Κανονισμών.

Ο ΠΙΣ καλεί τα μέλη του σε ότι αφορά το ζήτημα των Σ.Ι.Ε. αλλά και σε ότι αφορά άλλα ζητήματα για υποχρεώσεις που απορρέουν από ανάλογες νομοθεσίες, να ενημερώνονται από επίσημες και τεκμηριωμένες πηγές για την αποφυγή οιονδήποτε παρεξηγήσεων.

ΚΥΠΕ