Επιστρατεύουν AI για να φρενάρουν καταχρήσεις στο ΓεΣΥ - Πρώτοι έλεγχοι σε MRI, φάρμακα και φυσικοθεραπείες

Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) περνά σε μια νέα φάση ελέγχου, με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) να επιστρατεύει την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις καταχρήσεις και κακές χρήσεις που επιβαρύνουν διαχρονικά το σύστημα. Η κίνηση αυτή έρχεται σε ένα περιβάλλον όπου οι δαπάνες του ΓεΣΥ αυξάνονται σταθερά. Από περίπου €1,21 δισ. το 2021, ο προϋπολογισμός του συστήματος ανήλθε κοντά στο €1,8 δισ. το 2025, αποτυπώνοντας το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρονται αλλά και το μέγεθος των πόρων που διαχειρίζεται ο ΟΑΥ. Όσο μεγαλώνει το οικονομικό αποτύπω...

