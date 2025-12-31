Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Επιστρατεύουν AI για να φρενάρουν καταχρήσεις στο ΓεΣΥ - Πρώτοι έλεγχοι σε MRI, φάρμακα και φυσικοθεραπείες

Μέρος της «θεραπείας» του ΓεΣΥ από τις καταχρήσεις γίνεται και επίσημα εντός του 2026 η Τεχνητή Νοημοσύνη, με τον ΟΑΥ να θέτει στο μικροσκόπιό του τομείς που συγκεντρώνουν υψηλό οικονομικό αποτύπωμα και μεγάλο όγκο πράξεων

Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ) περνά σε μια νέα φάση ελέγχου, με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) να επιστρατεύει την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις καταχρήσεις και κακές χρήσεις που επιβαρύνουν διαχρονικά το σύστημα. Η κίνηση αυτή έρχεται σε ένα περιβάλλον όπου οι δαπάνες του ΓεΣΥ αυξάνονται σταθερά. Από περίπου €1,21 δισ. το 2021, ο προϋπολογισμός του συστήματος ανήλθε κοντά στο €1,8 δισ. το 2025, αποτυπώνοντας το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρονται αλλά και το μέγεθος των πόρων που διαχειρίζεται ο ΟΑΥ. Όσο μεγαλώνει το οικονομικό αποτύπω...

