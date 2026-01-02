Σχεδόν γεμάτα τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ - Καταγράφηκε ένας θάνατος ασθενούς με γρίπη

Στο 85% με 90% κυμαίνεται αυτή την περίοδο η πληρότητα στα δημόσια νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού, Χαράλαμπο Χαριλάου.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι η αυξημένη πληρότητα είναι ένα φαινόμενο που καταγράφεται κάθε χρόνο την ίδια περίοδο και θεωρείται αναμενόμενο, χωρίς μέχρι στιγμής να δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία των νοσηλευτηρίων.

Όπως εξήγησε, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αυξημένη προσέλευση στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), γεγονός που αποδίδεται και στο ότι αρκετοί προσωπικοί και ειδικοί γιατροί απουσιάζουν με άδεια, με αποτέλεσμα περισσότεροι πολίτες να καταφεύγουν απευθείας στα νοσοκομεία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφονται αυξημένες εισαγωγές ασθενών με Γρίπη A, χωρίς ωστόσο να έχει επηρεαστεί η εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτηρίων.

Ο κ. Χαριλάου ανέφερε επίσης ότι πριν από λίγες ημέρες καταγράφηκε ένας θάνατος ασθενούς με γρίπη, διευκρινίζοντας ότι το άτομο που απεβίωσε ανήκε σε ευπαθή ομάδα.

Πηγή: ΡΙΚ