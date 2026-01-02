Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Σχεδόν γεμάτα τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ - Καταγράφηκε ένας θάνατος ασθενούς με γρίπη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αυξημένη προσέλευση στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), γεγονός που αποδίδεται και στο ότι αρκετοί προσωπικοί και ειδικοί γιατροί απουσιάζουν με άδεια, ανέφερε ο κ. Χαριλάου.

Στο 85% με 90% κυμαίνεται αυτή την περίοδο η πληρότητα στα δημόσια νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού, Χαράλαμπο Χαριλάου.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο κ. Χαριλάου ανέφερε ότι η αυξημένη πληρότητα είναι ένα φαινόμενο που καταγράφεται κάθε χρόνο την ίδια περίοδο και θεωρείται αναμενόμενο, χωρίς μέχρι στιγμής να δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία των νοσηλευτηρίων.

Όπως εξήγησε, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται αυξημένη προσέλευση στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), γεγονός που αποδίδεται και στο ότι αρκετοί προσωπικοί και ειδικοί γιατροί απουσιάζουν με άδεια, με αποτέλεσμα περισσότεροι πολίτες να καταφεύγουν απευθείας στα νοσοκομεία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφονται αυξημένες εισαγωγές ασθενών με Γρίπη A, χωρίς ωστόσο να έχει επηρεαστεί η εύρυθμη λειτουργία των νοσηλευτηρίων.

Ο κ. Χαριλάου ανέφερε επίσης ότι πριν από λίγες ημέρες καταγράφηκε ένας θάνατος ασθενούς με γρίπη, διευκρινίζοντας ότι το άτομο που απεβίωσε ανήκε σε ευπαθή ομάδα.

Πηγή: ΡΙΚ

Tags

ΥΓΕΙΑΟΚΥπΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα