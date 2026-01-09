Πρώτες Βοήθειες: Τέλος στα fast track πιστοποιητικά

Σε έναν τομέα όπου μέχρι σήμερα η εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες μπορούσε να προσφέρεται με διαφορετική διάρκεια, περιεχόμενο και επίπεδο πρακτικής κατάρτισης, ακόμη και μέσα από σύντομα, ταχύρρυθμα σεμινάρια του ενός Σαββατοκύριακου, χωρίς ενιαία κριτήρια, το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να βάλει σαφές πλαίσιο και έλεγχο μέσω νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο έρχεται να ρυθμίσει, τόσο την εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες και την αναζωογόνηση, όσο και την παροχή οργανωμένων υπηρεσιών σε χώρους και εκδηλώσεις, εισάγοντας διαδικασίες αδειοδότησης, αξιολόγησης και εποπτείας, αλλά και ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του νομοσχεδίου, η εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες και η παροχή σχετικών υπηρεσιών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα απολύτως άναρχο πεδίο, δεδομένου ότι συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη ζωή και την ασφάλεια πολιτών σε καθημερινές δραστηριότητες, χώρους εργασίας, σχολικές και εξωσχολικές δράσεις, αλλά και δημόσιες εκδηλώσεις. Η ρύθμιση δεν περιορίζεται στην τυπική πιστοποίηση, αλλά επιχειρεί να δημιουργήσει ένα συνεκτικό πλαίσιο εποπτείας, με σαφείς ρόλους και υποχρεώσεις για όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα.

Τι αλλάζει στην εκπαίδευση

Το νομοσχέδιο καθορίζει συγκεκριμένες ελάχιστες προδιαγραφές για την εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες και την αναζωογόνηση. Κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια αρχή και εφαρμόζεται βάσει ωρολογίου προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικά θεωρητικό και πρακτικό σκέλος. Η πρακτική εκπαίδευση διεξάγεται σε ομάδες, με αριθμό εκπαιδευομένων ανά εκπαιδευτή που δεν υπερβαίνει τις συστάσεις διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών και της αρμόδιας αρχής, ενώ απαιτείται επαρκής εκπαιδευτικός εξοπλισμός. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης πρέπει να διασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες χώρου και ασφάλειας, ενώ στο τέλος κάθε προγράμματος εφαρμόζεται υποχρεωτική τελική αξιολόγηση των εκπαιδευομένων. Παράλληλα, καθορίζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τους εκπαιδευτές, οι οποίοι οφείλουν να είναι συμβεβλημένοι με εγκεκριμένο πάροχο, να κατέχουν αποδεικτικά ικανότητας, να τηρούν προσωπικό χαρτοφυλάκιο εκπαίδευσης και να μεριμνούν για τη συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεών τους με συμμετοχή σε σεμινάρια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην υποχρέωση τήρησης αρχείων, τόσο από τους παρόχους υπηρεσιών όσο και από τους παρόχους εκπαίδευσης. Η καταγραφή στοιχείων για περιστατικά, προσωπικό, προγράμματα και αξιολογήσεις εισάγεται ως βασικό εργαλείο ελέγχου και ιχνηλασιμότητας, σε έναν τομέα όπου μέχρι σήμερα η καταγραφή ήταν συχνά αποσπασματική.

Υπηρεσίες σναζωογόνησης

Πέρα από την εκπαίδευση, το νομοσχέδιο ρυθμίζει και την παροχή οργανωμένων υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών και αναζωογόνησης. Πρόκειται για περιπτώσεις όπου φορείς ή εταιρείες αναλαμβάνουν την κάλυψη εκδηλώσεων ή δραστηριοτήτων, με προσωπικό και εξοπλισμό που καλείται να παρέμβει σε επείγοντα περιστατικά. Οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιούνται σε αθλητικούς αγώνες, σχολικές δραστηριότητες, κατασκηνώσεις, συναυλίες, φεστιβάλ και άλλες μαζικές διοργανώσεις όπου η άμεση παροχή Πρώτων Βοηθειών θεωρείται κρίσιμη. Για τον σκοπό αυτό, εισάγεται η έννοια του «Οργανωμένου Συστήματος Παροχής Υπηρεσιών», το οποίο θα πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια τον τύπο των υπηρεσιών, τον απαιτούμενο αριθμό προσωπικού και τα μέσα που διατίθενται, ώστε να υπάρχει προκαθορισμένο πλαίσιο λειτουργίας και ευθύνης.

Ποιος ελέγχει;

Ρόλο-κλειδί στο προτεινόμενο σύστημα έχει η αρμόδια αρχή, δηλαδή το Υπουργείο Υγείας, η οποία θα προχωρεί στην αδειοδότηση παρόχων εκπαίδευσης και υπηρεσιών. Παράλληλα, συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή Αξιολόγησης με επαγγελματίες υγείας, που θα εισηγείται για την έγκριση ή απόρριψη προγραμμάτων και συστημάτων παροχής υπηρεσιών. Την εποπτεία στην πράξη αναλαμβάνουν οι Υπηρεσίες Αναζωογόνησης του Υπουργείου Υγείας, με αρμοδιότητα για τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, ώστε να διαπιστώνεται η συμμόρφωση με τις πρόνοιες του νόμου.

Μέχρι €8.500 πρόστιμο

Το νομοσχέδιο προβλέπει σαφές πλαίσιο κυρώσεων για περιπτώσεις παραβίασης ή παράλειψης συμμόρφωσης με τις πρόνοιές του. Πρόσωπο που δραστηριοποιείται ως πάροχος εκπαίδευσης ή παροχής υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών χωρίς άδεια, ή κατά παράβαση των όρων που αυτή προβλέπει, διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης, σε ποινή φυλάκισης μέχρι ενός έτους ή σε χρηματικό πρόστιμο μέχρι €8.500 ή και στις δύο ποινές.