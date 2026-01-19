Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Καταιγισμός αιτημάτων για αποστολές ασθενών στο εξωτερικό - Εντόπισε δυσλειτουργίες ο ΟΑΥ και αλλάζει τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων

Σχεδόν 400 αιτήματα σε 4 μήνες κλήθηκε να διαχειριστεί ο ΟΑΥ, διαπιστώνοντας καθυστερήσεις λόγω ελλιπών φακέλων. Από σήμερα εφαρμόζονται νέες οδηγίες προς τους γιατρούς, με σαφή χρονικά όρια και αυστηρότερες απαιτήσεις για τις αποστολές στο εξωτερικό.

Σχεδόν 400 αιτήματα για αποστολή ασθενών στο εξωτερικό κλήθηκε να διαχειριστεί μέσα σε τέσσερις μήνες ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), αριθμός που ανέδειξε δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στη διαδικασία εξέτασής τους. Υπό το βάρος του αυξημένου όγκου αιτημάτων και της συχνής υποβολής ελλιπών φακέλων, ο ΟΑΥ θέτει από σήμερα σε εφαρμογή νέες οδηγίες προς τους γιατρούς και τα νοσηλευτήρια, επιδιώκοντας να επιταχύνει τη διαδικασία και να διασφαλίσει ότι τα επείγοντα περιστατικά αξιολογούνται χωρίς καθυστερήσεις. Οι νέες οδηγίες καθορίζουν με ...

