Καταιγισμός αιτημάτων για αποστολές ασθενών στο εξωτερικό - Εντόπισε δυσλειτουργίες ο ΟΑΥ και αλλάζει τη διαδικασία υποβολής αιτημάτων
Σχεδόν 400 αιτήματα σε 4 μήνες κλήθηκε να διαχειριστεί ο ΟΑΥ, διαπιστώνοντας καθυστερήσεις λόγω ελλιπών φακέλων. Από σήμερα εφαρμόζονται νέες οδηγίες προς τους γιατρούς, με σαφή χρονικά όρια και αυστηρότερες απαιτήσεις για τις αποστολές στο εξωτερικό.
